Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL-PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-SD AMOREBIETA, SÁBADO, 18 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT
FÚTBOL-TERCERA RFEF
PATACONA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16 HORAS
ORIHUELA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS
FÚTBOL-PREFERENTE
UD ILICITANA-REDOVÁN, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CD THADER-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS
VILLENA-SANTA POLA, DOMINGO, 11:45 HORAS, LA SOLANA
VILLAJOYOSA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:45 HORAS
NOVELDA CF-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
FÚTBOL-DIVISIÓN HONOR
ALBACETE-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
FÚTBOL-LIGA NACIONAL
KELME-GANDÍA, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
INTANGCO-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
TORRE LEVANTE-ELCHE 'B', DOMINGO, 16 HORAS
FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA
MÓSTOLES-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS
FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA
NUEVA ELDA-PICASSENT, SÁBADO, 17 HORAS
BALONMANO-EUROPEAN CUP (TERCERA RONDA)
CBM ELCHE-VALUR HANDBOLTI, SÁBADO Y DOMINGO, 12:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO-PRIMERA NACIONAL MASCULINA
CARTAGENA-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, VIERNES, 21:00 HORAS
CBM ELCHE-LA SALLE BONANOVA, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG
HISPANITAS BM PETRER-MITOURA HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV CARAVACA, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO-LIGA EBA
CB JORGE JUAN NOVELDA-CB ILICITANO, DOMINGO, 19:00 HORAS, LA MAGDALENA
BALONCESTO-PRIMERA DIVISIÓN
CB ILICITANO 'B'-CB BENIFAIÓ, SÁBADO, 18:00 HORAS, PABELLÓN UMH
CB XATIVA-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 18:00 HORAS