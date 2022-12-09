10 y 11 de diciembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Club Balonmano Elche afronta la tercera ronda de la European Cup en el Esperanza Lag, mientras que el CD Eldense buscará otra victoria para mantener el pulso con el CD Castellón por el liderato en Primera Federación

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 09.12.2022 13:56

FÚTBOL-PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-SD AMOREBIETA, SÁBADO, 18 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT

FÚTBOL-TERCERA RFEF

PATACONA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16 HORAS

ORIHUELA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS

FÚTBOL-PREFERENTE

UD ILICITANA-REDOVÁN, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CD THADER-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS

VILLENA-SANTA POLA, DOMINGO, 11:45 HORAS, LA SOLANA

VILLAJOYOSA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:45 HORAS

NOVELDA CF-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

FÚTBOL-DIVISIÓN HONOR

ALBACETE-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

FÚTBOL-LIGA NACIONAL

KELME-GANDÍA, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

INTANGCO-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

TORRE LEVANTE-ELCHE 'B', DOMINGO, 16 HORAS

FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA

MÓSTOLES-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS

FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA

NUEVA ELDA-PICASSENT, SÁBADO, 17 HORAS

BALONMANO-EUROPEAN CUP (TERCERA RONDA)

CBM ELCHE-VALUR HANDBOLTI, SÁBADO Y DOMINGO, 12:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO-PRIMERA NACIONAL MASCULINA

CARTAGENA-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, VIERNES, 21:00 HORAS

CBM ELCHE-LA SALLE BONANOVA, SÁBADO, 19:00 HORAS, ESPERANZA LAG

HISPANITAS BM PETRER-MITOURA HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV CARAVACA, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO-LIGA EBA

CB JORGE JUAN NOVELDA-CB ILICITANO, DOMINGO, 19:00 HORAS, LA MAGDALENA

BALONCESTO-PRIMERA DIVISIÓN

CB ILICITANO 'B'-CB BENIFAIÓ, SÁBADO, 18:00 HORAS, PABELLÓN UMH

CB XATIVA-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 18:00 HORAS

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