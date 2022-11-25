26 y 27 DE NOVIEMBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Eldense busca el liderado en el campo de La Nucia, mientras que Nino se estrena como entrenador del Elche Ilicitano ante el Rayo Ibense

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 25.11.2022 15:34

FÚTBOL-PRIMERA RFEF

LA NUCÍA-CD ELDENSE, DOMINGO, 12 HORAS

FÚTBOL-TERCERA RFEF

VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12:30 HORAS

RAYO IBENSE-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16:30 HORAS

FÚTBOL-PREFERENTE

SANTA POLA-REDOVÁN, SÁBADO, 17:30 HORAS, CAMPO MUNICIPAL XIPRERET

ATLÉTICO CATRAL-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17 HORAS

NOVELDA CF-CFI ALICANTE, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

VILLENA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS, LA SOLANA

UD ILICITANA-NOVELDA UNIÓN CF, DOMINGO, 19 HORAS, EMILIO ESTEBAN

FÚTBOL-DIVISIÓN DE HONOR

CD RODA-ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS

FÚTBOL-LIGA NACIONAL

KELME CF-CD RODA 'B', SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SCD INTANGCO-VILLARREAL 'B', SÁBADO, 17 HORAS, EMILIO ESTEBAN

ELCHE 'B'-ALCOYANO, DOMINGO, 12:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL-PRIMERA NACIONAL FEMENINA

ELCHE CF FEMENINO-DISCÓBOLO LA TORRE, SÁBADO, 16 HORAS, DÍEZ IBORRA (PUERTA CERRADA)

FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-ALCORCÓN, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS

FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA

MANRESA-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

NUEVA ELDA-FUTSAL ALIANÇA MATARÓ, SÁBADO, 19 HORAS

BALONMANO-LIGA GUERRERAS IBERDROLA

KH-7 GRANOLLERS-CBM ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS

BALONMANO-PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-BM BENIDORM, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

HISPANITAS BM PETRER-LA SALLE BONANOVA, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA

FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, DOMINGO, 12:30 HORAS

BALONCESTO-LIGA EBA

CB IFACH CALPE-CB ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS

CB JORGE JUAN NOVELDA-CB GANDÍA, DOMINGO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA

BALONCESTO-PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB-DENIA BASQUET, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

CB ILICITANO 'B'-MUTUA LEVANTE ALCOI, SÁBADO, 20 HORAS, PABELLÓN UMH

VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-ARONA VOLEY, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN UMH

WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA

CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 19:30 HORAS

WATERPOLO-SEGUNDA MASCULINA

BROOKLYN CLUB WP CIUTAT-CW ELX, DOMINGO, 12:30 HORAS

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