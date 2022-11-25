Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL-PRIMERA RFEF
LA NUCÍA-CD ELDENSE, DOMINGO, 12 HORAS
FÚTBOL-TERCERA RFEF
VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12:30 HORAS
RAYO IBENSE-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16:30 HORAS
FÚTBOL-PREFERENTE
SANTA POLA-REDOVÁN, SÁBADO, 17:30 HORAS, CAMPO MUNICIPAL XIPRERET
ATLÉTICO CATRAL-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17 HORAS
NOVELDA CF-CFI ALICANTE, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
VILLENA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS, LA SOLANA
UD ILICITANA-NOVELDA UNIÓN CF, DOMINGO, 19 HORAS, EMILIO ESTEBAN
FÚTBOL-DIVISIÓN DE HONOR
CD RODA-ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS
FÚTBOL-LIGA NACIONAL
KELME CF-CD RODA 'B', SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SCD INTANGCO-VILLARREAL 'B', SÁBADO, 17 HORAS, EMILIO ESTEBAN
ELCHE 'B'-ALCOYANO, DOMINGO, 12:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL-PRIMERA NACIONAL FEMENINA
ELCHE CF FEMENINO-DISCÓBOLO LA TORRE, SÁBADO, 16 HORAS, DÍEZ IBORRA (PUERTA CERRADA)
FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-ALCORCÓN, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS
FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA
MANRESA-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
NUEVA ELDA-FUTSAL ALIANÇA MATARÓ, SÁBADO, 19 HORAS
BALONMANO-LIGA GUERRERAS IBERDROLA
KH-7 GRANOLLERS-CBM ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS
BALONMANO-PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-BM BENIDORM, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
HISPANITAS BM PETRER-LA SALLE BONANOVA, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, DOMINGO, 12:30 HORAS
BALONCESTO-LIGA EBA
CB IFACH CALPE-CB ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS
CB JORGE JUAN NOVELDA-CB GANDÍA, DOMINGO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA
BALONCESTO-PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB-DENIA BASQUET, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR
CB ILICITANO 'B'-MUTUA LEVANTE ALCOI, SÁBADO, 20 HORAS, PABELLÓN UMH
VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-ARONA VOLEY, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN UMH
WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA
CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 19:30 HORAS
WATERPOLO-SEGUNDA MASCULINA
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT-CW ELX, DOMINGO, 12:30 HORAS