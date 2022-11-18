18 y 19 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Elche CF Femenino buscará su décima victoria consecutiva, mientras que el domingo se celebra la VI edición del Duatlón CTB 'Ciudad de Elche'

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 18.11.2022 14:23

FÚTBOL-PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-UE CORNELLÀ, SÁBADO, 17 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT

FÚTBOL-TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-CD RODA, SÁBADO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ATZENETA, DOMINGO, 15:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

FÚTBOL-REGIONAL PREFERENTE

NOVELDA UNIÓN-CD THADER, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

CD ALMORADÍ-NOVELDA CF, SÁBADO, 17 HORAS

LA NUCÍA 'B'-UD ILICITANA, DOMINGO, 11:30 HORAS

REDOVÁN-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS

BENFERRI-SANTA POLA, DOMINGO, 12 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-CD MURADA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

CALLOSA DEPORTIVA-VILLENA, DOMINGO, 17:30 HORAS

FÚTBOL-DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE-REAL MURCIA, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL-LIGA NACIONAL JUVENIL

VILLARREAL 'B'-KELME, SÁBADO, 12:30 HORAS

GANDÍA-ELCHE 'B', SÁBADO, 17:30 HORAS

COLEGIO SALGUI-INTANGCO, SÁBADO, 17:30 HORAS

FÚTBOL-PRIMERA FEMENINA

ELCHE FEMENINO-MISLATA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA

PESCADOS RUBÉN BURELA-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 12 HORAS

FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA

RIPOLLET-NUEVA ELDA, SÁBADO, 18 HORAS

IREFRANK ELCHE-CANET, SÁBADO, 18:30 HORAS, PABELLÓN CARRÚS

BALONMANO-PRIMERA ESTATAL MASCULINA

FUNDACIÓ HANDBOL SANT VICENÇ-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 20:30 HORAS

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-BM ÁGUILAS, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

MARE NOSTRUM TORREVIEJA-CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

BALONCESTO-LIGA EBA

CB ILICITANO-LA SALUD ARCHENA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

CB BEGASTRI-CB JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19:00 HORAS

BALONCESTO-PRIMERA NACIONAL

CB BENIFAIÓ-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 19:30 HORAS

CD ONIL-CB ILICITANO 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS

VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL

CV PATERNA-CV ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS

WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA

CN CUATRO CAMINOS-CW ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS

DUATLÓN CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE

El domingo se celebra la VI edición del Duatlón Cross 'Ciudad de Elche', con salida y meta en el Paseo de la Estación de Elche, en la modalidad individual y de relevos, con 310 inscritos entre federados y no federados.

PÁDBOL

El equipo del Pádel One Elche disputará en la localidad madrileña de Humanes la final del Campeonato de España por equipos.

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