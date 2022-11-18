Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL-PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-UE CORNELLÀ, SÁBADO, 17 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT
FÚTBOL-TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-CD RODA, SÁBADO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ATZENETA, DOMINGO, 15:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
FÚTBOL-REGIONAL PREFERENTE
NOVELDA UNIÓN-CD THADER, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
CD ALMORADÍ-NOVELDA CF, SÁBADO, 17 HORAS
LA NUCÍA 'B'-UD ILICITANA, DOMINGO, 11:30 HORAS
REDOVÁN-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS
BENFERRI-SANTA POLA, DOMINGO, 12 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-CD MURADA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
CALLOSA DEPORTIVA-VILLENA, DOMINGO, 17:30 HORAS
FÚTBOL-DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE-REAL MURCIA, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL-LIGA NACIONAL JUVENIL
VILLARREAL 'B'-KELME, SÁBADO, 12:30 HORAS
GANDÍA-ELCHE 'B', SÁBADO, 17:30 HORAS
COLEGIO SALGUI-INTANGCO, SÁBADO, 17:30 HORAS
FÚTBOL-PRIMERA FEMENINA
ELCHE FEMENINO-MISLATA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA
PESCADOS RUBÉN BURELA-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 12 HORAS
FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA
RIPOLLET-NUEVA ELDA, SÁBADO, 18 HORAS
IREFRANK ELCHE-CANET, SÁBADO, 18:30 HORAS, PABELLÓN CARRÚS
BALONMANO-PRIMERA ESTATAL MASCULINA
FUNDACIÓ HANDBOL SANT VICENÇ-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 20:30 HORAS
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-BM ÁGUILAS, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
MARE NOSTRUM TORREVIEJA-CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
BALONCESTO-LIGA EBA
CB ILICITANO-LA SALUD ARCHENA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
CB BEGASTRI-CB JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19:00 HORAS
BALONCESTO-PRIMERA NACIONAL
CB BENIFAIÓ-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 19:30 HORAS
CD ONIL-CB ILICITANO 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS
VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL
CV PATERNA-CV ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS
WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA
CN CUATRO CAMINOS-CW ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS
DUATLÓN CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE
El domingo se celebra la VI edición del Duatlón Cross 'Ciudad de Elche', con salida y meta en el Paseo de la Estación de Elche, en la modalidad individual y de relevos, con 310 inscritos entre federados y no federados.
PÁDBOL
El equipo del Pádel One Elche disputará en la localidad madrileña de Humanes la final del Campeonato de España por equipos.