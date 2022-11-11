11 Y 12 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

La Tercera Federación descansa, al igual que la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 11.11.2022 14:42

FÚTBOL-COPA DEL REY

L'ALCORA-ELCHE CF, SÁBADO, 18:30 HORAS

CORUXO-CD ELDENSE, DOMINGO, 17:00 HORAS

REGIONAL PREFERENTE-GRUPO IV

ELDENSE 'B'-BENFERRI, SÁBADO, 16:00 HORAS

UD ILICITANA-CFI ALICANTE, SÁBADO, 17:00 HORAS, EL ALTET

SANTA POLA-NOVELDA UNIÓN, SÁBADO, 18:00 HORAS, MANOLO MACIÁ

NOVELDA CF-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17:00 HORAS, LA MAGDALENA

VILLENA-REDOVÁN, DOMINGO, 17:00 HORAS, LA SOLANA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ATLÉTICO MADRILEÑO-ELCHE, DOMINGO, 11:00 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

KELME-COLEGIO SALGUI, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SCD INTANGCO-LA NUCÍA, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

ELCHE 'B'-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PRIMERA FEMENINA

CIUDAD DE MURCIA-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 12:00 HORAS

FÚTBOL SALA-PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-MARÍN FUTSAL, SÁBADO, 18:45 HORAS, CARRÚS

FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA

NUEVA ELDA-CERDANYOLA, SÁBADO, 17 HORAS

INDUSTRIAS SANTA COLA-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

BALONMANO-PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CB MARISTAS ALGEMESI-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, DOMINGO, 12:30 HORAS

CBM ELCHE-MISLATA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN ISABEL FERNÁNDEZ

HISPANITAS BM PETRER-CB ALMORADÍ, DOMINGO, 12:30 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL-PRIMERA MASCULINA

CV ELCHE-CIEZA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO-LIGA EBA

DESCANSA EL CB ILICITANO

CB JORGE JUAN NOVELDA-AD INFANTE, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA

BALONCESTO-PRIMERA DIVISIÓN

ELCHE BASKET CLUB-CB TERRALFÀS, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

CB ILICITANO 'B'-CB LA VILA, SÁBADO, 18 HORAS, PABELLÓN UMH

WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA

CW ELX-COLEGIO BRAINS, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO-SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-WATERPOLO MÁLAGA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

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