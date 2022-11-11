Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL-COPA DEL REY
L'ALCORA-ELCHE CF, SÁBADO, 18:30 HORAS
CORUXO-CD ELDENSE, DOMINGO, 17:00 HORAS
REGIONAL PREFERENTE-GRUPO IV
ELDENSE 'B'-BENFERRI, SÁBADO, 16:00 HORAS
UD ILICITANA-CFI ALICANTE, SÁBADO, 17:00 HORAS, EL ALTET
SANTA POLA-NOVELDA UNIÓN, SÁBADO, 18:00 HORAS, MANOLO MACIÁ
NOVELDA CF-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17:00 HORAS, LA MAGDALENA
VILLENA-REDOVÁN, DOMINGO, 17:00 HORAS, LA SOLANA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ATLÉTICO MADRILEÑO-ELCHE, DOMINGO, 11:00 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
KELME-COLEGIO SALGUI, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SCD INTANGCO-LA NUCÍA, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
ELCHE 'B'-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PRIMERA FEMENINA
CIUDAD DE MURCIA-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 12:00 HORAS
FÚTBOL SALA-PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-MARÍN FUTSAL, SÁBADO, 18:45 HORAS, CARRÚS
FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA
NUEVA ELDA-CERDANYOLA, SÁBADO, 17 HORAS
INDUSTRIAS SANTA COLA-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
BALONMANO-PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CB MARISTAS ALGEMESI-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, DOMINGO, 12:30 HORAS
CBM ELCHE-MISLATA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN ISABEL FERNÁNDEZ
HISPANITAS BM PETRER-CB ALMORADÍ, DOMINGO, 12:30 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL-PRIMERA MASCULINA
CV ELCHE-CIEZA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO-LIGA EBA
DESCANSA EL CB ILICITANO
CB JORGE JUAN NOVELDA-AD INFANTE, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA
BALONCESTO-PRIMERA DIVISIÓN
ELCHE BASKET CLUB-CB TERRALFÀS, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR
CB ILICITANO 'B'-CB LA VILA, SÁBADO, 18 HORAS, PABELLÓN UMH
WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA
CW ELX-COLEGIO BRAINS, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO-SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-WATERPOLO MÁLAGA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG