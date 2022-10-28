Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL-PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-CASTELLÓN, DOMINGO, 18 HORAS, PEPICO AMAT
FÚTBOL-TERCERA RFEF
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 17 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-PATACONA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
FÚTBOL-PREFERENTE
ELDENSE 'B'-LA NUCIA 'B', SÁBADO, 16 HORAS
NOVELDA CF-CALLOSA DEPORTIVA, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
VILLENA-BENFERRI, SÁBADO, 17 HORAS, LA SOLANA
REDOVÁN-NOVELDA UNIÓN, SÁBADO, 17:30 HORAS
SANTA POLA-CFI ALICANTE, SÁBADO, 19 HORAS, MANOLO MACIÁ
UD ILICITANA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 13:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL-DIVISIÓN HONOR JUVENIL
CASTELLÓN-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
FÚTBOL-LIGA NACIONAL JUVENIL
KELME-ALZIRA 'B', SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
INTANGCO-PATACONA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL-PRIMERA NACIONAL FEMENINA
LA RAMBLA FEMENINO-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 12:30 HORAS
FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-ROLDÁN, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS
FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA
PALMA FUTSAL-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 15 HORAS
NUEVA ELDA FS-BARCELONETA FUTSAL, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ
BALONMANO-PRIMERA NACIONAL MASCULINA
CBM ELCHE-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
HISPANITAS BM PETRER-SERVIGROUP BENIDORM, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIÍAS GUARDIOLA
BALONCESTO-LIGA EBA
LUCENTUM ALICANTE-CB ILICITANO, VIERNES, 21 HORAS
CB JORGE JUAN NOVELDA-UCAM MURCIA CB, DOMINGO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA
BALONCESTO-PRIMERA NACIONAL
ELCHE BASKET CLUB-CD ONIL, SÁBADO, 20 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR
CB ILICITANO 'B'-BASQUET ALTEA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL
CV JUDESA-CV ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA
CN MOLINS DE REI SINTAGMA-CW ELX, SÁBADO, 13:45 HORAS
WATERPOLO-SEGUNDA MASCULINA
CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 17:30 HORAS