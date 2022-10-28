28, 29 y 30 DE OCTUBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Eldense busca recuperar el liderato ante el Castellón, mientras que el Ilicitano se desplaza a San Vicente y el Torrellano, a Crevillente para jugar como local; el Elche Femenino vuelve a la competición frente a La Rambla

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 28.10.2022 14:13

FÚTBOL-PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-CASTELLÓN, DOMINGO, 18 HORAS, PEPICO AMAT

FÚTBOL-TERCERA RFEF

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 17 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-PATACONA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

FÚTBOL-PREFERENTE

ELDENSE 'B'-LA NUCIA 'B', SÁBADO, 16 HORAS

NOVELDA CF-CALLOSA DEPORTIVA, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

VILLENA-BENFERRI, SÁBADO, 17 HORAS, LA SOLANA

REDOVÁN-NOVELDA UNIÓN, SÁBADO, 17:30 HORAS

SANTA POLA-CFI ALICANTE, SÁBADO, 19 HORAS, MANOLO MACIÁ

UD ILICITANA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 13:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL-DIVISIÓN HONOR JUVENIL

CASTELLÓN-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

FÚTBOL-LIGA NACIONAL JUVENIL

KELME-ALZIRA 'B', SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

INTANGCO-PATACONA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL-PRIMERA NACIONAL FEMENINA

LA RAMBLA FEMENINO-ELCHE FEMENINO, DOMINGO, 12:30 HORAS

FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-ROLDÁN, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS

FÚTBOL SALA-SEGUNDA B MASCULINA

PALMA FUTSAL-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 15 HORAS

NUEVA ELDA FS-BARCELONETA FUTSAL, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ

BALONMANO-PRIMERA NACIONAL MASCULINA

CBM ELCHE-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

HISPANITAS BM PETRER-SERVIGROUP BENIDORM, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIÍAS GUARDIOLA

BALONCESTO-LIGA EBA

LUCENTUM ALICANTE-CB ILICITANO, VIERNES, 21 HORAS

CB JORGE JUAN NOVELDA-UCAM MURCIA CB, DOMINGO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA

BALONCESTO-PRIMERA NACIONAL

ELCHE BASKET CLUB-CD ONIL, SÁBADO, 20 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR

CB ILICITANO 'B'-BASQUET ALTEA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL

CV JUDESA-CV ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA

CN MOLINS DE REI SINTAGMA-CW ELX, SÁBADO, 13:45 HORAS

WATERPOLO-SEGUNDA MASCULINA

CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 17:30 HORAS

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