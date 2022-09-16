16 Y 17 DE SEPTIEMBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y Comarca

El filial franjiverde afronta un atractivo derbi ante el Hércules B, mientras que el Club Balonmano Elche femenino visita la pista del actual campeón de liga, el Bera Bera San Sebastián

Monserrate Hernández

Elche | 16.09.2022 13:53

FÚTBOL

TERCERA RFEF

HÉRCULES 'B'-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 18 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD ACERO, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

PREFERENTE

NOVELDA UNIÓN CF-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

UD ILICITANA-RACING BENIDORM, SÁBADO, 18 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CD THADER-NOVELDA CF, DOMINGO, 11:30 HORAS

SANTA POLA-CD MURADA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-VALENCIA, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-ALBORAYA, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

VALENCIA 'B'-INTANGCO, DOMINGO, 12 HORAS

TORRENT-KELME, DOMINGO, 12:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

ELCHE FEMENINO-MURCIA FÉMINAS, SÁBADO, 17 HORAS, DIEGO QUILES

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-RAYO MAJADAHONDA, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS

SEGUNDA B MASCULINA

IREFRANK ELCHE-ESCOLA PIA SABADELL, SÁBADO, 17:30 HORAS, PABELLÓN LA HOYA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BERA BERA SAN SEBASTIÁN-CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-AGUSTINOS ALICANTE, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

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