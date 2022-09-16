Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y Comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
HÉRCULES 'B'-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 18 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD ACERO, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
PREFERENTE
NOVELDA UNIÓN CF-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
UD ILICITANA-RACING BENIDORM, SÁBADO, 18 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CD THADER-NOVELDA CF, DOMINGO, 11:30 HORAS
SANTA POLA-CD MURADA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-VALENCIA, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-ALBORAYA, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
VALENCIA 'B'-INTANGCO, DOMINGO, 12 HORAS
TORRENT-KELME, DOMINGO, 12:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
ELCHE FEMENINO-MURCIA FÉMINAS, SÁBADO, 17 HORAS, DIEGO QUILES
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-RAYO MAJADAHONDA, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS
SEGUNDA B MASCULINA
IREFRANK ELCHE-ESCOLA PIA SABADELL, SÁBADO, 17:30 HORAS, PABELLÓN LA HOYA
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BERA BERA SAN SEBASTIÁN-CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-AGUSTINOS ALICANTE, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG