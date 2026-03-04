EN UNOS MINUTOS

La afición del Elche agota las entradas para el Santiago Bernabéu

Más de 600 franjiverdes arroparán a los de Sarabia ante el Real Madrid

Felipe Canals

Elche |

Aficionados del Elche en el Martínez Valero.
Aficionados del Elche en el Martínez Valero. | Liga EA Sports

El Elche ha agotado las 612 localidades que el Real Madrid facilitó para el choque en el Santiago Bernabéu. Se jugará el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas. Será la segunda salida consecutiva para los de Eder Sarabia, que este domingo afrontan una cita complicada en La Cerámica contra el Villarreal.

Este miércoles por la mañana se han puesto a la venta las entradas para el duelo ante el Real Madrid y las mismas se han agotado en tan solo unos minutos. Ni la mala racha del equipo ilicitano ni el pobre rendimiento a domicilio impedirán que más de 600 seguidores arropen al Elche en la capital.

El cuadro ilicitano aún no ha ganado lejos del Martínez Valero y el calendario no invita al optimismo con los inminentes envites ante Villarreal y Real Madrid. Sin embargo, la parroquia del Elche confía en sacar algo positivo para no caer a la zona de descenso.

Al margen de la venta de localidades, el Elche también puso a disposición de sus aficionados un viaje en autobús.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer