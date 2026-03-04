La afición del Elche agota las entradas para el Santiago Bernabéu

El Elche ha agotado las 612 localidades que el Real Madrid facilitó para el choque en el Santiago Bernabéu. Se jugará el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas. Será la segunda salida consecutiva para los de Eder Sarabia, que este domingo afrontan una cita complicada en La Cerámica contra el Villarreal.

Este miércoles por la mañana se han puesto a la venta las entradas para el duelo ante el Real Madrid y las mismas se han agotado en tan solo unos minutos. Ni la mala racha del equipo ilicitano ni el pobre rendimiento a domicilio impedirán que más de 600 seguidores arropen al Elche en la capital.

El cuadro ilicitano aún no ha ganado lejos del Martínez Valero y el calendario no invita al optimismo con los inminentes envites ante Villarreal y Real Madrid. Sin embargo, la parroquia del Elche confía en sacar algo positivo para no caer a la zona de descenso.

Al margen de la venta de localidades, el Elche también puso a disposición de sus aficionados un viaje en autobús.