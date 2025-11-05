Affengruber, de reserva en la lista de Austria; Rafa Mir, pendiente de España

Tras el choque de este viernes ante la Real Sociedad, llegará el tercer parón de compromisos internacionales de la temporada. El Elche no volverá a jugar hasta el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas ante el Real Madrid. Aunque el cuadro de Sarabia ha bajado el ritmo de puntuación en las últimas semanas, hay jugadores franjiverdes llamando a la puerta de sus selecciones.

David Affengruber vuelve a estar de reserva en la lista de Austria. No entra en los planes como primera opción del seleccionador Ralf Rangnick para los choques ante Chipre y Bosnia. No está entre los 26 elegidos, aunque el consuelo es que por segunda convocatoria consecutiva se mantiene a la expectativa.

La gran sorpresa podría llegar en el Elche con Rafa Mir. Según 'Zona Mixta', el delantero cedido por el Sevilla está en la prelista de 40 jugadores de Luis de la Fuente. Por tanto, contaría con opciones de integrar la lista definitiva de la selección absoluta. Este viernes se dará a conocer la lista.

La temporada de Rafa Mir hasta el momento está siendo de notable alto. Ya suma cuatro goles en once jornadas. Rompió la sequía en Montjuic contra el Barça y pudo anotar algún tanto más, puesto que envió dos balones a la madera. España se medirá a Georgia y Turquía en el próximo parón.

Esta temporada es especial, ya que concluirá con la cita mundialista de México, Estados Unidos y Canadá. Varios jugadores del Elche aspiran a hacer una buena campaña para ponerle las cosas difíciles a sus respectivos seleccionadores.