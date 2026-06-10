Affengruber, con Austria: "La decisión de venir a España fue acertada"

David Affengruber sigue concentrado con Austria a pocos días del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El defensa del Elche ha entrado en la lista definitiva de su seleccionador, Ralf Rangnick, y aspira a tener minutos en la cita mundialista. Es consciente de la competencia en el eje central de la zaga austriaca.

Affengruber, en sala de prensa, ha asegurado que quiere aportar "su granito de arena". Es la segunda convocatoria del jugador del Elche con Austria, puesto que ya estuvo en la anterior lista. Disputó cerca de diez minutos en un amistoso.

El austriaco llegó al Elche en agosto de 2024 y apunta a ser uno de los nombres propios del mercado de fichajes en clave franjiverde. Tiene contrato por un curso más, hasta 2027, aunque un buen Mundial le puede revalorizar todavía más.

David Affengruber ha resaltado que "la decisión de venir a España fue acertada". Titular indiscutible para Eder Sarabia, sorprendió por su nivel en Segunda. Su debut en Primera no fue un impedimento para que también llamase la atención. Por ejemplo, en el partido ante el Atlético de Madrid en el que dio una asistencia, anotó un gol y provocó un penalti.

Affengruber está concentrado con Austria y quiere dejar a un lado los rumores que le sitúan en otros clubes de cara al próximo curso.