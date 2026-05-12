El aeropuerto Alicante-Elche sigue creciendo y en abril registrado un 11 % más de pasajeros que en el mismo mes de hace un año

El Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hérnández’ ha rozado durante el pasado mes de abril los dos millones de pasajeros, registrando un crecimiento del 11 % respecto a las cifras que se contabilizaron en el cuarto mes de hace un año.

De enero a abril suma 5,8 millones de viajeros, lo que supone ocho puntos porcentuales más que en el mismo periodo del pasado año.

La cifra de vuelos operados entre esos meses ha crecido en el primer cuatrimestre del año en un 8 %, alcanzado las 37.694 operaciones aeroportuarias y sólo en el mes de abril se han registrado 12.074 vuelos.

El mercado internacional, que es el mayoritario en el aeropuerto de El Altet de Elche, sigue su evolución ascendente y en abril ha crecido un 12 %.

También ha aumentado en abril el tráfico nacional, concretamente un 1,3 %. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año anterior.

Por nacionalidad, el ranking de pasajeros internacionales continúa liderado por Reino Unido. A continuación, se sitúan Alemania, Países Bajos, Polonia y Bélgica.