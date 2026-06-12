El Aeropuerto Alicante-Elche avanza en su temporada de verano con un mes de mayo con más de dos millones de viajeros

El Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ ha superado en el mes de mayo los dos millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 12 % respecto a la cifra del mismo mes de 2025.

En los primer cinco meses de este año, el aeropuerto de El Altet de Elche acumula casi ocho millones de pasajeros (7.937.610 viajeros) lo que supone un 9 % más que en el mismo periodo del pasado año.

En mayo, el mercado internacional, que es el mayoritario en el aeropuerto, continúa su senda ascendente y ha crecido un 12,5 %.

También ha crecido el tráfico nacional, concretamente en torno a ocho puntos porcentuales.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido ha liderado el quinto mes del año el ranking de viajeros, contabilizando 692.000 viajeros. A continuación, se han situado Países Bajos (125.000 turistas); Alemania (125.000); y Polonia (115.000).

Vuelos operados

En el apartado de vuelos operados, el aeropuerto de El Altet ha gestionado un total de 13.131 movimientos, lo que implica un aumento del 12 % respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

De enero a mayo, las instalaciones aeroportuarias acumulan una cifra global de 50.825 vuelos, un 9 % más en relación al mismo periodo de 2025.