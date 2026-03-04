Absueltos el exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza y tres exediles de Elche por la denuncia de ruido en locales de ocio del Faro

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativonúmero 2 de Elche ha absuelto al exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza (PP), y a tres concejales del Ayuntamiento de Elche (Emilio Domenech, del PSOE; Justino Delgado y Luis Ángel Mateo, ambos del PP) en la demanda presentada por vecinos de la urbanización Gran Alacant que les acusaban de haber permitido en establecimientos de ocio (chiringuitos) de la zona del Faro y el entorno del Carabassí niveles de ruido superiores a los legalmente establecidos en las normativas tanto autonómica como municipal.

La sentencia, notificada esta semana, desestima íntegramente el recurso interpuesto por la asociación vecinal, que sostenía que los ayuntamientos de Santa Pola y Elche no adoptaron las medidas necesarias para evitar las molestias acústicas.

La defensa del exalcalde santapolero y de los exediles ilicitanos defendieron que durante el procedimiento administrativos se actuó conforme a la legalidad vigente, tramitando expedientes sancionadores cuando procedía y atendiendo las quejas vecinales dentro de sus competencias.

Ahora, la resolución del juzgado concluye que no ha quedado acreditada la inactividad administrativa denunciada por los demandantes porque, según subraya, la Administración llevó a cabo actuaciones de control, mediciones sonoras y requerimientos a los establecimientos señalados, por lo que no puede apreciarse una vulneración del derecho al descanso ni responsabilidad patrimonial de los cargos públicos demandados.

La sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 2 de Elche no es firme por cuanto contra la misma cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Alicante, si bien cierra en primera instancia un litigio que se ha prolongado durante más de una década.