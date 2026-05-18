El Hospital General de Elche diagnostica cada año 30 nuevos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

La unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Servicio de Digestivo del Hospital General Universitario de Elche diagnostica cada año alrededor de 30 nuevos pacientes con enfermedad de Crohn o con colitis ulcerosa.

Ese servicio atiende en la actualidad a 900 pacientes con esas patologías.

Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se conmemora este martes, el Hospital General de Elche ha celebrado una jornada dirigida a pacientes y familiares en la que se ha ofrecido información práctica y actualizada sobre esas enfermedades crónicas.

El encuentro ha reunido a cerca de un centenar de asistentes y ha posibilitado dar visibilidad a la enfermedad, así como mejorar el conocimiento sobre su abordaje y manejo diario.

Durante la jornada se ha conocido que el Hospital General de Elche está implantando la ecografía intestinal en la propia consulta de Digestivo, lo que permite a los especialistas valorar de forma más inmediata la situación del paciente y tomar decisiones terapéuticas con mayor rapidez, que es algo especialmente importante en enfermedades crónicas como la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, según ha recalcado Mariana Fe García Sepulcre, jefa del Servicio de Digestivo del Hospital General de Elche.

Por su parte, la doctora Nuria Jiménez, de la unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal ha subrayado que en los últimos años “se han incorporado nuevos tratamientos muy eficaces, como los fármacos anti-IL23 y anti-JAK, que ya se están utilizando en pacientes con buenos resultados”.

La jornada ha sido organizada conjuntamente por la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del hospital ilicitano y la Asociación de Pacientes de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn de Valencia. Ha contado con la participación de especialistas del servicio de digestivo, enfermería y nutrición, así como representantes de la asociación.

Ecografía con contraste

Por otro lado, los radiólogos expertos en Enfermedad Inflamatoria Intestinal siguen realizando de forma sistemática estudios complementarios. En este sentido, el doctor José Antonio Alarcón, radiólogo de la Sección de Abdomen del Hospital General de Elche, ha afirmado que “en los casos complejos se dispone de medios diagnósticos más avanzados como ecografía con contraste, resonancia magnética de pelvis y entero resonancia para definir actividad de la enfermedad en cada momento y determinar posibles complicaciones”

Durante la jornada la doctora Lourdes Catalá, de la unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ha tratado aspectos básicos de la enfermedad y su abordaje actual, así como cuestiones específicas relacionadas con la patología en la mujer. Además, la enfermera experta de la unidad, Rocío Candela, ha explicado el papel de enfermería y ha ofrecido recomendaciones prácticas para los pacientes.

El programa ha incluido también una charla sobre alimentación y enfermedad inflamatoria intestinal impartida por la nutricionista de la Asociación de Pacientes de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn de Valencia Azahara Vela, así como un debate abierto y un turno de preguntas en el que los asistentes han podido compartir experiencias y resolver dudas con los profesionales sanitarios.