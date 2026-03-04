El Toro ibérico de El Chorrillo: el misterio de una pieza única desaparecida hace cien años

Un halo de misterio envuelve la escultura del Toro Íbero de El Chorrillo. Se trata de una escultura en piedra caliza hallada en el transcurso de unas excavaciones para llevar a cabo la construcción de una central eléctrica en el paraje de El Chorrillo entre los términos municipales de Elda, Petrer y Sax, en 1906. Poco después de su hallazgo, la pieza emprendió su traslado a Barcelona para ser expuesta y esa fué la última vez que se la vió. Su pista desaparece como por arte de magia y hasta la fecha su paradero es desconocido. Inés Serna Orts nos habla de este tesoro del patrimonio del Vinalopó, desde su hallazgo a su desaparición, y su importancia en el legado arqueológico de la cultura íbera.