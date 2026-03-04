TESOROS DEL VINALOPÓ

El Toro ibérico de El Chorrillo: el misterio de una pieza única desaparecida hace cien años

Esta escultura considerada la primer pieza zoomorfa íbera hallada en este paraje situado entre Elda, Petrer y Sax en 1906, desapareció durante su traslado para una exposición en Barcelona

Mayte Vilaseca

Elche |

Un halo de misterio envuelve la escultura del Toro Íbero de El Chorrillo. Se trata de una escultura en piedra caliza hallada en el transcurso de unas excavaciones para llevar a cabo la construcción de una central eléctrica en el paraje de El Chorrillo entre los términos municipales de Elda, Petrer y Sax, en 1906. Poco después de su hallazgo, la pieza emprendió su traslado a Barcelona para ser expuesta y esa fué la última vez que se la vió. Su pista desaparece como por arte de magia y hasta la fecha su paradero es desconocido. Inés Serna Orts nos habla de este tesoro del patrimonio del Vinalopó, desde su hallazgo a su desaparición, y su importancia en el legado arqueológico de la cultura íbera.

