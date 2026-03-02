La nueva Escuela Municipal de Calzado de Elche se instalará en la sede de INESCOP

Este lunes se ha firmado el convenio que va a dar lugar a la puesta en marcha en Elche de la Escuela Municipal de Calzado y de la Learning Factory, dos espacios de formación especializada en el sector calzado para cuya puesta en marcha van a sumar fuerzas la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche; el centro tecnológico Inescop; y las patronales del calzado, tanto la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC).

En la sede del centro tecnológico, que está junta a la del Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI), en el polígono de Carrús, estarán las aulas de formación de la Escuela Municipal del Calzado, que es un servicio que desde el Ayuntamiento ilicitano se quiere activar a lo largo de este año.

Tanto el Ayuntamiento de Elche como la Generalitat van a financiar la puesta en marcha y funcionamiento de la Escuela Municipal de Calzado. El Consistorio va a asumir el acondicionamiento de las aulas de formación de INESCOP.

El antiguo edificio de Correos del centro de Elche, en el que en el pasado mandato se proyectó la implantación de la Learning Factory, será destinado a otros usos, entre ellos la formación en aspectos de innovación. Hablamos de ello en esta entrevista con Manuel Román, presidente de AEC.