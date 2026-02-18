¿Qué entendemos exactamente por enfermedad rara?

Una enfermedad rara es aquella que tiene poca prevalencia en la sociedad. Es decir, aquella que le es diagnosticada a muy pocas personas en el mundo. Es por tanto, un término genérico que en realidad agrupa a más de 7.000 patologías diferentes. El 28 de febrero es la fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial de las Enfermedades raras. En el marco de esta efemérides, charlamos con la psicóloga Irene Martínez, de la Fundación Salud Infantil de Elche, sobre el impacto de este tipo de patologías en el desarrollo de los niños y niñas y sus familias y la importancia de la atención temprana una vez diagnosticadas.