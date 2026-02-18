PEDAGOGÍA

¿Qué entendemos exactamente por enfermedad rara?

La psicóloga de la Fundación Salud Infantil de Elche, Irene Martínez, da las claves de este tipo de patologías y su impacto tras el diagnóstico

Mayte Vilaseca

Elche |

Una enfermedad rara es aquella que tiene poca prevalencia en la sociedad. Es decir, aquella que le es diagnosticada a muy pocas personas en el mundo. Es por tanto, un término genérico que en realidad agrupa a más de 7.000 patologías diferentes. El 28 de febrero es la fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial de las Enfermedades raras. En el marco de esta efemérides, charlamos con la psicóloga Irene Martínez, de la Fundación Salud Infantil de Elche, sobre el impacto de este tipo de patologías en el desarrollo de los niños y niñas y sus familias y la importancia de la atención temprana una vez diagnosticadas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer