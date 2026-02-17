La reina conocerá todo el proceso de producción del calzado en su visita a la empresa Pedro García de Elda

Zahara García es la directora de marketing de Calzados Pedro García. Es la integrantes de la cuarta generación al frente de esta fabrica que se fundó en Elda hace cien años. Este jueves, la Reina Letizia visitará sus instalaciones y tendrá la oportunidad de conocer todo el proceso de fabricación del calzado, desde el área de diseño hasta la manufactura. En esta entrevista, la propia Zahara, biznieta del fundador de Calzados Pedro García, nos habla de cómo se están preparando para regia visita y cual ha sido la clave de su evolución y consolidación a lo largo de estos cien años hasta hacer que la propia Doña Letizia luzca sus modelos.