El Grupo Cultural Jerusalem abre en San Antón su ciclo de representaciones de La Pasión de Elche

Hace ya cuarenta y dos años desde que el Grupo Jerusalem representó por primera vez La Pasión de Elche en la parroquia de San Antón. Desde entonces abren cada año en ese templo su ciclo de funciones que despues y a lo largo de la Cuaresma les llevará por una decena de parroquias, teatros y auditorios de las provincias de Alicante, Murcia y Albacete. Una gira que culminará en Elche el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Además, este año podremos volver a disfrutar de la representación itinerante por las calles del casco antiguo de Elche el 28 de marzo.

Entrevistamos a Víctor Meseguer, presidente del Grupo Cultural Jerusalem y Paco Peral, uno de sus actores más veteranos.