El Camp d’Elx da un paso más en la modernización de sus infraestructuras de regadío

La Comunidad de Regantes de Riegos de Levante ha recepcionado hoy formalmente los dos últimos proyectos de modernización que ha ejecutado.

Uno ha consistido en la instalación de placas fotovoltaicas en tres embalses que permiten ya generar electricidad para la elevación de agua y que, una vez pasado el periodo de amortización de la inversión realizada, que se estima en unos cinco años, se pueda reducir el precio del agua que pagan los comuneros.

Con una inversión superior a los tres millones de euros, de los que el 40 % (1,3 millones) han corrido a cargo de Riegos de Levante y el restante 60 % han sido sufragados por el Ministerio de Agricultura, las placas solares han sido instaladas en los embalses de la Tercera y Cuarta elevación, así como en el que hay en La Peña, que nutre de agua para regadío a los comuneros del Cuarto de Levante y el Séptimo de La Peña.

En su conjunto, los tres parques solares implantados tienen capacidad para generar 1,7 megavatios de potencia.

Las obras han sido recepcionadas este martes en un acto celebrado en la sede de la Comunidad General de Riegos de Levante al que ha asistido Begoña García, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación.

El segundo proyecto que acaban de implantar los regantes del Camp d’Elx es el de un sistema de control de las infraestructuras de riego de las parcelas de cultivo de la Comunidad El Canal. A través del mismo, y desde su propio teléfono móvil, por medio de una aplicación específica, los agricultores pueden controlar el estado y funcionamiento de sus infraestructuras de riego por goteo.

Así nos lo explica Roque Bru en esta entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ en la que además, el presidente de Riegos de Levante celebra que las abundantes lluvias que se han registrado en lo que llevamos de invierno han llenado los embalses, garantizando por un largo periodo la disponibilidad de agua para regadío.

Pese a todo, Bru incide que es necesario avanzar en el diseño de medidas y la dotación de las mismas para, cuando llegue de nuevo la sequía, se pueda garantizar también la disposición de agua para regar.