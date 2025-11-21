SAFAMI pone en marcha su campaña de recogida de juguetes para la noche de Reyes

SAFAMI, la Asociación Sagrada Familia de Elche lleva cerca de cuarenta años apoyando a familias en situación de vulnerabilidad, no sólo con sus campañas de Navidad o recogida de alimentos sino a lo largo de todo el año. Su presidenta, Konsuelo Albentosa nos explica, en esta entrevista, cómo ha cambiado el perfil de las familias que acuden a esta asociación en busca de ayuda, pasando de ser ciudadanos en situación de desempleo a trabajadores que no pueden llegar a fin de mes. La carestía de la vivienda, y la subida de los precios de la cesta de compra forjan una radiografía social que Albentosa califica de "más que preocupante" y que muestra cómo la desigualdad social sigue siendo un grave problema en nuestra sociedad.

En este marco, su campaña de recogida de juguetes nuevos para que ningún niño pierda la ilusión de la Noche de Reyes nos propone colaborar aportando juguetes nuevos. La recogida ya está activa y aquellos que quieran contribuir pueden llevar su aportación hasta el 22 de diciembre a su sede en la calle José García Ferrández 22.