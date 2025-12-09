Ante la diversidad funcional, el diagnostico no define al niño

Centrarse sólo en el diagnostico que reciben los padres si su hijo o hija presenta un problema de desarrollo físico o cognitivo es , en opinión de las expertas de la Fundación Salud Infantil, un error que puede pasar factura. Y es que, según explica la terapeuta ocupacional Noelia Pérez, lo importante es poner el foco en las verdaderas necesidades del niño o niña y adaptar la intervención a su realidad, evolución y entorno.

Pero ¿Qué riesgos existen si nos centramos sólo en el diagnóstico? En esta entrevista hablamos alto y claro sobre el abordaje y la terapia más adecuada en estos casos.