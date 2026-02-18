El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola: un ecosistema único que hay que conocer

Circulando por la Nacional 332, bien sea en sentido a La Marina o Alicante, a la altura del término municipal de Santa Pola la carretera nos sorprende de pronto atravesando un humedal. Son las Salinas de Santa Pola, actualmente convertidas en Parque Natural donde habita una amplísima variedad de especies, no solo de aves acuáticas como los flamencos rosa o las garzas, sino peces, invertebrados y pequeños mamíferos. Este Parque Natural, donde también se mantiene la producción de sal como actividad económica, tiene mucha vida pero también un riesgo: el aumento de la presencia de plásticos, residuos y escombros. Hasta allí nos vamos de la mano de nuestra colaboradora Inés Serna Orts y con la participación del director del parque, Francisco Martínez. No te pierdas este nuevo episodio de Tesoros del Vinalopó en Más de uno Elche.