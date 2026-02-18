TESOROS DEL VINALOPÓ

El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola: un ecosistema único que hay que conocer

Inés Serna Orts nos guía por este hábitat admirado en toda Europa de la mano de su director Francisco Martínez

Mayte Vilaseca

Elche |

Circulando por la Nacional 332, bien sea en sentido a La Marina o Alicante, a la altura del término municipal de Santa Pola la carretera nos sorprende de pronto atravesando un humedal. Son las Salinas de Santa Pola, actualmente convertidas en Parque Natural donde habita una amplísima variedad de especies, no solo de aves acuáticas como los flamencos rosa o las garzas, sino peces, invertebrados y pequeños mamíferos. Este Parque Natural, donde también se mantiene la producción de sal como actividad económica, tiene mucha vida pero también un riesgo: el aumento de la presencia de plásticos, residuos y escombros. Hasta allí nos vamos de la mano de nuestra colaboradora Inés Serna Orts y con la participación del director del parque, Francisco Martínez. No te pierdas este nuevo episodio de Tesoros del Vinalopó en Más de uno Elche.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer