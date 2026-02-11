MOTOR

Alimotor celebra los Días del Dragón con grandes descuentos en Omoda y Jaecco

Hasta el 23 de febrero ofrecen grandes descuentos en todos sus vehículos incluidos el Omoda 5 SHS y el Omoda 7

Mayte Vilaseca

Elche |

En Alimotor Elche, el concesionario Omoda y Jaecco, celebran hasta el 23 de este mes de febrero los Días del Dragón. Una gran oportunidad para hacernos al mejor precio y con grandes descuentos o ofertas los modelos de estas dos marcas. Además, podremos probar los coches incluido el Omoda 7, con sus detalles como la pantalla flotante en el salpicadero o su sistema de cancelación de ruido.

Entrevistamos a Alfredo Martínez gerente de Alimotor Elche, que está ubicado en la Carretera de Crevillente número 35.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer