Alimotor celebra los Días del Dragón con grandes descuentos en Omoda y Jaecco

En Alimotor Elche, el concesionario Omoda y Jaecco, celebran hasta el 23 de este mes de febrero los Días del Dragón. Una gran oportunidad para hacernos al mejor precio y con grandes descuentos o ofertas los modelos de estas dos marcas. Además, podremos probar los coches incluido el Omoda 7, con sus detalles como la pantalla flotante en el salpicadero o su sistema de cancelación de ruido.

Entrevistamos a Alfredo Martínez gerente de Alimotor Elche, que está ubicado en la Carretera de Crevillente número 35.