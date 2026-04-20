El PSPV denuncia ante el TSJ la "falta de información" sobre el gasto en sanidad privada

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado este lunes en Castelló que su partido ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la Conselleria por una presunta vulneración de derechos fundamentales.

Morant ha explicado que el PSPV solicita “constantemente” información sobre el gasto de la Generalitat en sanidad privada y ha señalado que “queremos conocer los números”, en referencia a las cantidades económicas, las personas atendidas, las condiciones en que se prestan los servicios y las entidades que los ofrecen.

“Es una información a la que tenemos derecho a acceder porque tiene derecho la ciudadanía y, por tanto, los representantes de la ciudadanía”, ha afirmado, en alusión a los diputados de Les Corts Valencianes.

La dirigente socialista ha indicado que la Conselleria ha respondido a estas peticiones alegando que se trata de “un tema complejo”, aunque ha sostenido que los datos deben estar disponibles porque forman parte de los procedimientos de pago por servicios prestados. “La misma información que tienen ellos para hacer las transferencias es la que necesitamos nosotros”, ha añadido.

Morant ha enmarcado esta reclamación en lo que considera una falta de recursos en la sanidad pública. “Estamos viendo cómo los médicos están teniendo que hacer más horas de las que deberían” y “cómo se están derivando muchas de las pruebas diagnósticas a la privada”, ha señalado.

Asimismo, ha hecho referencia a informaciones publicadas en medios de comunicación sobre posibles casos en Castellón, donde “se podrían estar haciendo diagnósticos de enfermedades por médicos que no tienen la especialidad para hacerlo”.

Según ha explicado, ante la falta de acceso a la información, el PSPV ha decidido acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con “una denuncia por vulneración de los derechos fundamentales a conocer la información por parte de la oposición”.

Morant ha concluido que su formación informará sobre la evolución del proceso y ha criticado “la opacidad y la ocultación de información” por parte del Consell y de la Conselleria de Sanidad en relación con el dinero destinado a la sanidad privada, que, según ha señalado, “podría estar redundando en una mejora de los servicios de la pública”.