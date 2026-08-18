Las zonas quemadas comienzan su recuperación antes de las primeras lluvias

Las zonas afectadas por los incendios forestales en la Comunitat Valenciana comienzan su recuperación antes de las primeras lluvias, con actuaciones para estabilizar el suelo y controlar la erosión y las escorrentías. Entre las iniciativas destaca un proyecto que recupera 125 hectáreas de cultivo de algarrobo en Los Serranos y Camp de Túria, junto a la masa forestal, con el objetivo de mantener la actividad agrícola y prevenir futuros incendios.

Estas primeras actuaciones se centran en identificar las zonas más vulnerables y determinar dónde es necesario intervenir. Entre las medidas se encuentran el uso de troncos quemados para crear barreras de retención, el acolchado del suelo y la construcción de diques forestales para frenar las escorrentías. Los técnicos también estudian el estado de la vegetación, los cauces, las infraestructuras y las zonas agrícolas.

La recuperación de parcelas agrícolas abandonadas y del pastoreo es otra de las medidas de prevención. Estas actividades permiten crear mosaicos agroforestales que rompen la continuidad de la vegetación y dificultan la propagación del fuego. En Los Serranos y Camp de Túria, el proyecto combina algarrobos centenarios con nuevos ejemplares de especies autóctonas y mantiene la actividad agrícola junto a la masa forestal.

Jorge Pi, responsable de Medio Ambiente de MasQueIngenieros, destaca que la regeneración natural debe marcar las actuaciones a medio y largo plazo. Como ejemplo, apunta a la evolución de las zonas afectadas por el incendio de Bejís de 2022, donde la vegetación se ha recuperado de forma espontánea en algunos puntos. Por ello, los expertos consideran necesario dar tiempo al monte antes de decidir dónde será necesaria una intervención.