VOX reclama que el Ayuntamiento de Castellón recupere la cruz del parque Ribalta

VOX quiere que el Ayuntamiento de Castellón avance durante el último año de legislatura en la construcción de un monumento en homenaje a las víctimas y plantea que tenga forma de cruz y se ubique en el parque Ribalta.

El portavoz municipal de VOX, Antonio Ortolá, ha señalado este martes que se trata de uno de los compromisos del pacto de gobierno con el Partido Popular (PP) en los que su formación reclama avances. Ortolá ha hecho balance de los tres años de VOX en el Ejecutivo municipal junto a los concejales Arantxa Miralles, Alberto Vidal y Luciano Ferrer.

El portavoz ha defendido que el monumento debe recuperar el elemento que anteriormente existía en el parque Ribalta y ha señalado que existen dos sentencias judiciales relacionadas con la retirada del anterior monumento.

"Queremos que se cumpla el compromiso de construir un monumento en homenaje a todas las víctimas", ha señalado Ortolá, que mantiene la propuesta de que sea una cruz.

El PP señala, sin embargo, que el pacto de gobierno no establece ni que el monumento deba ser una cruz ni que deba ubicarse en el parque Ribalta. Según recuerda el Partido Popular, el punto 70 del acuerdo contempla "ubicar en lugar relevante de la ciudad una escultura o monumento que honre la memoria y mantenga el recuerdo a las víctimas de la violencia", tal y como establecía un acuerdo municipal aprobado en los primeros años de la democracia.

El padrón, el otro compromiso pendiente

Junto a la construcción del monumento, VOX ha situado como segundo compromiso pendiente de ejecutar con los populares el control y fortalecimiento del padrón municipal. Ortolá ha defendido que el registro debe reflejar de forma fiable a las personas que residen en Castellón y ha reclamado estudiar nuevas medidas dentro de las competencias legales del Ayuntamiento.

Para el último año de legislatura, VOX también plantea reforzar la Policía Local, aplicar dentro de las competencias municipales su política de "prioridad nacional" y continuar con la reducción de impuestos y la revisión del gasto público.

Ortolá ha asegurado que la formación afronta este último año de mandato con la intención de avanzar en estos compromisos y continuar desarrollando las áreas que gestiona dentro del Gobierno municipal.