Detenidos dos hombres en Castellón por un robo con alunizaje en un establecimiento de la Avenida Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a dos hombres, de 37 y 52 años, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido mediante el método conocido como «alunizaje» en un establecimiento de la Avenida Valencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre, cuando dos individuos utilizaron un vehículo para acceder al interior de un establecimiento comercial, causando daños en el acceso y sustrayendo una gran cantidad de dinero en efectivo.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la persona perjudicada. Los agentes, en el marco de la denominada Operación Corsario, realizaron las pesquisas que permitieron esclarecer los hechos e identificar a los posibles implicados.

Durante la investigación, los agentes localizaron el vehículo presuntamente utilizado para cometer el robo. Se trataba de un coche que había sido sustraído previamente en un garaje privado de Castellón.

Finalmente, los investigadores localizaron y detuvieron a los dos sospechosos. Además, recuperaron el vehículo en la localidad castellonense de Almassora. En su interior encontraron multitud de herramientas que, según la Policía Nacional, habrían sido empleadas para cometer robos con fuerza.

Los dos detenidos cuentan con más de treinta detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, según informa la Policía Nacional.

Los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La investigación continúa abierta para determinar si existen otras personas relacionadas con los hechos.