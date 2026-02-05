VOX propone prohibir el burka y el niqab en edificios municipales de Burriana

El Grupo Municipal VOX en Burriana llevará al pleno de este jueves una moción para limitar el acceso a dependencias municipales a personas que oculten completamente el rostro, como ocurre con el burka, el niqab u otras prendas similares.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Jesús Albiol, ha explicado que la medida se plantea por motivos de "seguridad, identificación e igualdad" ante la ley. Según Albiol, “en un edificio público es necesario que el rostro pueda ser identificado”, y considera que estas prendas “simbolizan la sumisión de la mujer y chocan con los principios de igualdad y dignidad”.

La moción establece que será obligatorio mostrar el rostro para acceder o permanecer en edificios y servicios municipales. Solo se contemplan excepciones por motivos médicos, de salud pública o de seguridad laboral. La propuesta no afecta a la vía pública, limitándose exclusivamente a espacios municipales.

La moción se debatirá en el pleno de hoy y hasta el momento, no se han registrado declaraciones de otros grupos municipales sobre la propuesta, que previsiblemente no será apoyada.