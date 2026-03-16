Vive ‘La Cultureta’ en directo el 27 de marzo en Bellver Blue Tech Zone, en Oropesa del Mar

El próximo 27 de marzo, el público tendrá la oportunidad de vivir en directo La Cultureta, el espacio cultural dirigido y presentado por Rubén Amón en Onda Cero. El programa se trasladará hasta Bellver Blue Tech Zone, en Oropesa del Mar, en un encuentro abierto al público.

Bellver Blue Tech Zone es un proyecto inspirado en las Blue Zones, zonas del planeta donde las personas viven más tiempo y con mejor calidad de vida gracias a hábitos saludables, una vida activa y una estrecha relación con la comunidad y el entorno. La iniciativa adapta esta filosofía al Mediterráneo e incorpora además la innovación tecnológica como parte de su propuesta.

El encuentro tendrá lugar en Zenit, un espacio concebido para compartir ideas, comunicar visiones y explorar el futuro.

Quienes quieran asistir podrán hacerlo de forma gratuita, aunque con aforo limitado. Las invitaciones ya están disponibles y pueden conseguirse a través de este enlace. Una oportunidad para disfrutar en primera persona de uno de los programas culturales de referencia de la radio española y descubrir, al mismo tiempo, un proyecto que fusiona cultura, bienestar, arte y tecnología en un entorno inspirador.

Escenario único

La cultura ocupa un papel central dentro de este ecosistema. A través del arte y de nuevas formas de expresión creativa, el espacio explora maneras de acercar el conocimiento, sensibilizar sobre el entorno y generar experiencias transformadoras.

Entre las piezas que han pasado por Bellver Blue Tech Zone destaca The Rhythm of the Ocean Vortex, una instalación que sumerge al visitante en un viaje visual y sonoro al fondo del mar. La obra combina el trabajo del estudio Desilence con la música de la compositora Suzanne Ciani, creando una experiencia donde los ritmos del océano guían la percepción.

Además, próximamente se presentará Conocimiento Flotante – Mar – Tierra – Digital, una propuesta que no trata sobre el mar sino que se crea con él. El propio mar actúa como agente activo en la configuración de la obra a través de la información que aporta, generando una experiencia única, orgánica y en constante transformación. El proyecto se sitúa en la intersección entre arte, ciencia y filosofía, invitando a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno marino.