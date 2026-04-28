Economistas de Castellón advierten de cambios relevantes en la Renta 2025 y nuevas deducciones

El Colegio de Economistas de Castellón ha dado a conocer las principales novedades fiscales y deducciones de la campaña de la Renta 2025, tanto a nivel estatal como autonómico, con el objetivo de facilitar a contribuyentes y empresas la correcta elaboración de sus declaraciones.

La campaña, que se extiende hasta el próximo 30 de junio, incorpora diferentes modificaciones normativas que afectan a la obligación de declarar, deducciones aplicables y supuestos de exención, entre otros aspectos relevantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El decano del Colegio, José Manuel Salvador, ha subrayado la importancia de estas actualizaciones y ha animado a la ciudadanía a informarse adecuadamente y recurrir a asesoramiento profesional. “Es fundamental conocer bien los cambios para evitar errores y aprovechar correctamente las deducciones disponibles”, ha señalado.

Entre las principales novedades destaca la supresión de la obligación de declarar para los perceptores de prestaciones por desempleo, que pasan a regirse por los mismos límites generales que el resto de contribuyentes.

Asimismo, se mantienen los límites generales de 22.000 euros con un único pagador y de 15.876 euros en determinados supuestos con varios pagadores, junto a otros casos específicos relacionados con pensiones compensatorias, anualidades o tipos de retención.

En materia de rentas del trabajo, se introduce una nueva deducción para mitigar el impacto del incremento del salario mínimo interprofesional, aplicable a contribuyentes con ingresos inferiores a 18.276 euros anuales bajo determinadas condiciones.

También se actualizan límites para rendimientos del capital mobiliario, ganancias patrimoniales y otras rentas, así como ajustes técnicos en el tratamiento de determinadas imputaciones.

El Colegio de Economistas ha destacado además la flexibilización de algunas exenciones, como las indemnizaciones por responsabilidad civil o despido en determinados supuestos, así como la creación de un régimen específico para rendimientos de actividades artísticas con ingresos irregulares.

En el ámbito de las actividades económicas, se mantienen parámetros del sistema de módulos en el sector agrario, junto a reducciones e incentivos ya aplicados en ejercicios anteriores.

En cuanto a vivienda, se amplía la aplicación del tipo reducido del 1,1% en la imputación de rentas inmobiliarias, mientras que en materia de eficiencia energética se prorrogan las deducciones por obras de mejora hasta 2026 y 2027 en función del tipo de actuación.

Finalmente, el Colegio ha puesto el foco en las novedades autonómicas de la Comunitat Valenciana, que amplían el acceso a deducciones en ámbitos como la salud, el deporte y, por primera vez, la formación musical, elevando además los umbrales de renta para poder beneficiarse de estas ventajas fiscales.

Desde la entidad colegial se insiste en la complejidad creciente de la campaña y en la conveniencia de contar con apoyo profesional para optimizar la declaración y evitar posibles errores.