Castellón refuerza su seguridad con la app AlertaCas, un nuevo canal directo con la ciudadanía

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha presentado este viernes AlertaCas, una aplicación móvil gratuita diseñada para reforzar la gestión de emergencias y mejorar la comunicación directa entre los servicios de seguridad y la ciudadanía.

La herramienta permitirá a los vecinos y vecinas recibir notificaciones en tiempo real sobre incidencias, emergencias o cuestiones de interés general, así como contactar de forma inmediata con la Policía Local a través del 092 con un solo clic. Además, incorpora la posibilidad de emitir alertas geolocalizadas desde el dispositivo móvil, lo que facilita una intervención más rápida en situaciones de riesgo.

La aplicación contará con funcionalidades como emergencias médicas, alertas de incendio, de robo, violencia doméstica, violencia sobre la mujer, llamada al 112 o 092 y un botón del pánico, del que pueden hacer uso los castellonenses en caso de emergencia.

Durante la presentación, la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha señalado que la iniciativa responde a la prioridad del gobierno municipal en materia de seguridad. “Va a permitir mejorar aún más esa apuesta por una gestión de la seguridad y de las emergencias abierta, coordinada y basada en una comunicación directa y ágil”, ha afirmado.

Carrasco ha explicado que AlertaCas nace con un triple objetivo: “proteger a la ciudadanía a través de la información y la prevención, actuar de manera más rápida ante las emergencias y unificar la comunicación para que sea más eficaz”. Asimismo, ha destacado que la aplicación ofrecerá información en tiempo real sobre incidencias de tráfico u otras situaciones que puedan afectar a la población.

Por su parte, el comisario principal jefe de la Policía Local, Francisco Catalán, ha definido la herramienta como “un canal oficial, directo y fiable de comunicación en materia de seguridad y emergencias”, gestionado por el Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE).

Catalán ha subrayado que uno de los aspectos clave es la información: “El área de seguridad va a poder comunicarse de forma directa con la ciudadanía mediante alertas claras, verificadas y útiles”. En este sentido, ha añadido que “la información que llega a tiempo salva problemas, evita riesgos y ayuda a los ciudadanos y a las ciudadanas a tomar mejores decisiones”.

También ha destacado el acceso inmediato a los servicios de emergencia: “Con un solo toque, cualquier ciudadano podrá contactar directamente con los servicios de seguridad y emergencias”, lo que, a su juicio, “acerca la seguridad al ciudadano como nunca antes”.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha enmarcado el lanzamiento en el proceso de modernización del área. Según ha indicado, el gobierno municipal se encontró con “muchas carencias” y ha impulsado mejoras tecnológicas como la actualización de la sala CIMSE, la mejora de sistemas de alarmas en edificios municipales y la integración de cámaras de tráfico.

“Estas mejoras están permitiendo dar un salto cualitativo en la gestión de la seguridad y en la protección de la ciudadanía”, ha señalado Ortolá, quien ha definido AlertaCas como “un sistema integral de comunicación y prevención” que permitirá “más rapidez en la información, más coordinación en la respuesta y más seguridad”.

La aplicación inicia ahora una primera fase de funcionamiento y, según el consistorio, irá incorporando nuevas funcionalidades de forma progresiva. Los responsables municipales han animado a la ciudadanía a descargarla como herramienta para mejorar la preparación y respuesta ante emergencias.