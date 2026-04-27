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La Cámara de Comercio de España concede su Medalla de Oro a Mª Dolores Guillamón

El reconocimiento destaca su contribución al sistema cameral y al desarrollo económico y empresarial de Castellón

Onda Cero Castellón

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La Cámara de Comercio de España concede su Medalla de Oro a Mª Dolores Guillamón
La Cámara de Comercio de España concede su Medalla de Oro a Mª Dolores Guillamón | Cámara Castellón

La Cámara de Comercio de España ha aprobado la concesión de su Medalla de Oro a la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Mª Dolores Guillamón, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al tejido empresarial, la sociedad y el sistema cameral.

Este galardón se otorga a presidentes de cámaras o miembros del Pleno de la Cámara de España que hayan realizado servicios destacados en la economía española.

Guillamón, nacida en Castellón en 1952, es perito mercantil y empresaria vinculada a sectores como la hostelería y la construcción-promoción. Desde 2013 preside la Cámara de Comercio de Castellón, desde donde ha impulsado la competitividad y la internacionalización de las empresas de la provincia.

La galardonada también forma parte de distintos órganos institucionales, como el Consejo de Administración del Aeropuerto de Castellón, la Autoridad Portuaria o el Consejo Social del Ayuntamiento de Castellón, además del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana.

La Cámara de España ha valorado especialmente su contribución al desarrollo económico del territorio y su implicación en ámbitos como el turismo, la formación y la colaboración entre universidad y empresa, así como su defensa de la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad.

A lo largo de su trayectoria, Guillamón ha recibido diversas distinciones por su labor en favor del tejido empresarial y la igualdad de oportunidades.

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