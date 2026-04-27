Acotado y controlado el incendio en la planta de reciclaje de Onda

El incendio declarado este domingo por la tarde en la planta de gestión de reciclaje de Reciplasa, en Onda, se encuentra acotado y controlado y los vecinos ya han podido volver a sus viviendas ya que las mediciones de calidad del aire confirman la ausencia de elementos contaminantes.

El fuego se inició por causas que todavía se investigan cuando la instalación estaba parada. Durante la noche se ha reducido la carga térmica y aunque la maquinaria pesada continúa con los trabajos de control y refrescado de la zona.

La gran columna de humo obligó a evacuar de forma preventiva viviendas próximas en la zona del Bovalar, además de recomendar el cierre de ventanas en áreas cercanas y activar el CECOPAL. No se han registrado daños personales y el servicio de recogida y tratamiento de residuos está garantizado, según ha señalado el presidente de la entidad, Sergio Toledo, quien ha convocado además un consejo de administración extraordinario para este lunes con el fin de analizar lo sucedido.

Por otro lado, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha intervenido de madrugada, a las 04:40 horas, en un segundo incendio industrial también en Onda. El fuego ha afectado por completo a una empresa de palets y a la campa exterior de un desguace de vehículos, donde se ha logrado frenar la propagación hacia las instalaciones principales. En el operativo han participado cuatro dotaciones, un camión nodriza de gran capacidad y varias unidades de mando. El incendio se encuentra contenido y se prevé la desescalada progresiva de medios a lo largo de la mañana.