La alcaldesa de Almenara se somete a una cuestión de confianza tras el rechazo de los presupuestos

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha presentado una cuestión de confianza tras el rechazo de los presupuestos municipales de 2026 por parte de la oposición, formada por Compromís y Partido Popular. La votación tendrá lugar en un pleno extraordinario convocado para el próximo 29 de abril, en un intento de desbloquear la aprobación de las cuentas.

Desde Compromís, su portavoz Quique Castelló ha criticado la medida y ha asegurado que “la confianza se gana con diálogo y pactos”. Además, ha denunciado lo que considera un “regalo fiscal” de cuatro millones de euros a la empresa Jysk, al bonificar el 95% de los impuestos, calificando la decisión de irresponsable. Por su parte, la alcaldesa ha defendido que se trata de una acción necesaria para garantizar el presupuesto municipal, asumiendo incluso el riesgo de perder su cargo.

En caso de que la cuestión de confianza no obtenga el respaldo del pleno, la oposición dispondrá de un plazo de un mes para presentar una moción de censura con un candidato alternativo. Si no prospera esta iniciativa, los presupuestos quedarían aprobados automáticamente tras el periodo de exposición pública, tal y como establece la normativa vigente.