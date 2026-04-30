Los sindicatos convocan huelga indefinida del profesorado valenciano desde el 11 de mayo

Los sindicatos de enseñanza STEPV, CCOO y UGT han acordado este miércoles, en una reunión telemática, iniciar el próximo 11 de mayo una huelga indefinida de docentes en la Comunitat Valenciana, así como otras acciones reivindicativas que se definirán próximamente, han confirmado fuentes sindicales.

La intención de los sindicatos presentes en la mesa sectorial de educación es presionar al Gobierno valenciano para que se siente a negociar una mejora salarial y de las condiciones laborales del profesorado de la Comunitat Valenciana, dado que las reuniones mantenidas hasta ahora han sido infructuosas ante la "negativa" del Consell a negociar sus reivindicaciones, según los sindicatos.

El anuncio de huelga indefinida se concretará este jueves en un acuerdo conjunto y unitario de reivindicaciones sindicales, y vendrá acompañada de manifestaciones, acciones descentralizadas y movilizaciones de cara a conseguir el mayor respaldo posible del profesorado, la comunidad educativa y las familias.

Los convocantes aseguran que esta medida supone un "gran sacrificio" para el profesorado pero resaltan que está "muy concienciado" de la necesidad de esta huelga.

El pasado sábado los sindicatos dieron a conocer el resultado de una encuesta elaborada entre casi 10.000 docentes, según el cual la mayoría del profesorado valenciano respalda iniciar ese 11 de mayo una huelga indefinida.

Estaba previsto que este miércoles se convocara una asamblea para tomar una decisión sobre la convocatoria, que finalmente ha tenido lugar de forma telemática y que ha decidido fijar esa fecha de inicio.

En la citada consulta participaron 9.817 docentes de todas las etapas educativas de toda la Comunitat Valenciana, de los que el 38,05 % indicó que prefiere que la huelga indefinida empiece el 11 de mayo y el 23,21 % eligió el 25 de mayo.

Asimismo, un 28 % apoyaba mantener la huelga "todos los días que sea necesario", seguidos de quienes respaldaban que se haga en unos periodos concretos, como un máximo de 5 a 7 días (el 17 %), un máximo de dos semanas (14 %) o un máximo de tres o cuatro días (12 %).

La encuesta reflejaba asimismo que el 77 % de los docentes consultados están dispuestos a apoyar la huelga "en el formato que sea", frente a un 22 % que no lo haría, no porque estén en desacuerdo con la huelga, sino por cuestiones económicas, cargas familiares o el contexto de final de curso, según los sindicatos docentes.