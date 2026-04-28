Castellón acelera los trámites para poner en marcha las obras del nuevo Hospital General

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido una comisión interdepartamental extraordinaria con el objetivo de acelerar la tramitación de la licencia de obras del nuevo Hospital General Universitario de Castellón, un paso clave para que los trabajos puedan comenzar en el menor plazo posible.

En la reunión han participado responsables técnicos de distintas áreas municipales, como Seguridad y Emergencias, Urbanismo, Infraestructuras, Obras y Servicios y Movilidad, con el fin de coordinar y agilizar todos los procedimientos administrativos necesarios.

La alcaldesa ha subrayado que este proyecto “es el más prioritario para la ciudad y la provincia”, destacando que “la salud y el bienestar de los castellonenses es lo más importante”. En este sentido, ha insistido en que el nuevo hospital es una iniciativa “irrenunciable” para el actual equipo de gobierno.

Desde el consistorio aseguran que todos los departamentos implicados trabajan ya en la obtención de la licencia municipal preceptiva, con el objetivo de que las obras puedan iniciarse antes de que finalice la legislatura.

El proyecto, impulsado por la Generalitat Valenciana, contará con una inversión superior a los 500 millones de euros, lo que lo convierte en la mayor actuación de este tipo en décadas en la ciudad.

En cuanto a las prestaciones, el futuro hospital duplicará la capacidad quirúrgica del actual centro, pasando de 15 a 31 quirófanos, y triplicará las salas de intervencionismo, que alcanzarán las 26. Además, dispondrá de 765 habitaciones individuales, mejorando notablemente la capacidad y calidad asistencial.

Carrasco ha recordado que esta infraestructura responde a una demanda histórica de la sociedad castellonense ante el progresivo deterioro de las instalaciones actuales, y ha señalado que su puesta en marcha supondrá “un salto cualitativo” en la atención sanitaria, equiparando a Castellón con otras capitales como Valencia y Alicante.

La alcaldesa ha confiado en que, con el impulso del actual Consell y la colaboración institucional, el inicio de las obras marque el comienzo de una nueva etapa para la sanidad pública en la ciudad.