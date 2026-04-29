La candidatura de Lancis a la UJI apuesta por talento, bienestar y transformación digital

El candidato al Rectorado de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, ha presentado su equipo y su programa de gobierno de cara a las elecciones para el periodo 2026-2032 en un acto que ha completado el aforo y ha reunido a buena parte de la comunidad universitaria.

Bajo el lema “Construimos futuro”, Lancis ha definido su propuesta como un documento “vivo y abierto”, con el que pretende dar respuesta a los retos actuales de la universidad, especialmente ante el avance de la inteligencia artificial y los desafíos globales. “Queremos una docencia transformadora que forme a estudiantes críticos y una investigación de alto impacto que genere progreso real en la sociedad”, ha señalado.

El candidato ha defendido también la necesidad de avanzar hacia una gobernanza más ágil, basada en la digitalización y la transparencia. “Debemos reducir la burocracia para poner la administración al servicio de la gestión y de la investigación”, ha afirmado.

Asimismo, ha situado el talento y el bienestar de la comunidad universitaria como ejes clave de su proyecto. “Construir el futuro exige poner a las personas en el centro de las acciones de gobierno”, ha destacado, al tiempo que ha apostado por reforzar la igualdad, la diversidad, la conciliación y la sostenibilidad del campus.

Presentación candidatura Jesús Lancis | UJI

Uno de los momentos centrales del acto ha sido la presentación del equipo que acompañará a Lancis, formado por 12 personas —siete mujeres y cinco hombres— y estructurado en nueve vicerrectorados, dos delegaciones del rector y la secretaría general. “Es un equipo sólido, preparado y con una clara vocación de servicio”, ha apuntado.

La candidatura combina perfiles jóvenes con experiencia en gestión universitaria, con el objetivo de garantizar un relevo generacional y una gestión eficaz desde el inicio del mandato.

Finalmente, Lancis ha apostado por una campaña basada en el diálogo con todos los colectivos de la universidad. “Queremos escuchar para mejorar este proyecto y construir entre todos la universidad del futuro”, ha concluido.