El Vithas Urbania aspira al título en la 44ª Copa del Rey Mapfre tras una brillante temporada

El Vithas Urbania compite desde el 1 y hasta el 8 de agosto en la 44ª Copa del Rey Mapfre, que se celebra en el Real Club Náutico de Palma, con el objetivo de confirmar el excelente momento deportivo que atraviesa. La embarcación, patroneada por Tomás Gasset, participa en la categoría ORC 0 y parte como una de las principales candidatas al triunfo.

El equipo llega a la cita balear tras proclamarse vencedor del Trofeo S.M. La Reina, disputado entre el 3 y el 5 de julio en el Real Club Náutico de Valencia, uno de los resultados más destacados de una temporada en la que también ha logrado la segunda posición en el Trofeo Conde de Godó, celebrado en el Real Club Náutico de Barcelona.

A estos éxitos se suman sus buenas actuaciones en competiciones nacionales e internacionales, como el Campeonato del Mundo de ORC disputado en Sorrento (Italia), consolidando al Vithas Urbania como uno de los equipos más competitivos del panorama de la vela.

La presente temporada supone además un paso adelante en la colaboración entre Vithas y el Urbania Sailing Team. Tras iniciar el patrocinio en 2025, el grupo hospitalario da nombre este año a la embarcación, reforzando su apuesta por el deporte como herramienta para fomentar hábitos de vida saludables.

La participación en la Copa del Rey Mapfre pone el broche final al Circuito Mediterráneo de Vela, formado por tres de las competiciones más prestigiosas del calendario nacional. Un circuito que se desarrolla íntegramente en el Arco Mediterráneo, una zona estratégica para Vithas, donde la compañía ha reforzado este año su liderazgo en la sanidad privada con la apertura de los nuevos hospitales Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat, y Vithas Valencia Turia, que se suman a los centros con los que ya contaba en Alicante, Valencia y Castellón.