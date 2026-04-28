Vithas y GE HealthCare impulsan la modernización de resonancias magnéticas con tecnología de última generación.

El grupo Vithas y GE HealthCare han firmado un acuerdo estratégico para actualizar tecnológicamente sus equipos de resonancia magnética en varios hospitales, comenzando por el Hospital Vithas Valencia Consuelo. El proyecto, gestionado a través de PlazaSalud+, contempla la implementación de seis actualizaciones SIGN Victor Lift, con el objetivo de reforzar la capacidad diagnóstica y optimizar la atención a los pacientes.

Estas mejoras permitirán incorporar prestaciones avanzadas sin necesidad de sustituir completamente los equipos, aprovechando el imán ya instalado, el componente más costoso y duradero. Gracias a ello, se añaden nuevas aplicaciones clínicas, electrónicas y de software, reduciendo los tiempos de parada y facilitando una modernización más ágil del parque tecnológico.

Entre las principales innovaciones destaca la integración de AIR Recon DL, una tecnología basada en inteligencia artificial que mejora la calidad de imagen y permite reducir hasta en un 50% el tiempo de las exploraciones. Además, se incluyen herramientas de automatización para el posicionamiento del paciente, la planificación de pruebas y la selección de bobinas, lo que contribuye a estandarizar procesos y aumentar la eficiencia de los servicios de radiología.

El impacto también se traslada a la experiencia del paciente. Los equipos actualizados incorporan un diseño más accesible, con una abertura de 60 centímetros y una mesa de menor altura que facilita el acceso, especialmente para personas con movilidad reducida. Asimismo, la reducción de tiempos y la mejora del confort benefician a perfiles diversos, incluidos pacientes con claustrofobia.

El programa incorpora también ventajas medioambientales, como la reducción del consumo energético, el ahorro de helio y menores emisiones de CO₂ en comparación con la sustitución completa de los equipos. Con esta iniciativa, ambas compañías refuerzan su colaboración apostando por una innovación más eficiente, sostenible y centrada en la mejora de la práctica clínica.