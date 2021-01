Vila-real destina 145.000 euros per millorar espais culturals aprofitant la suspensió d´actes per la pandèmia

La Regidoria de Cultura ha escomés un pla de millora i manteniment d'instal•lacions i centres culturals durant aquest període de menor activitat a causa de la suspensió d'actes per la pandèmia. L'import de la inversió, tant de les actuacions ja executades com les que estan previstes en les pròximes setmanes, ascendeix a 145.000 euros.

Entre les actuaciones, esta prevista la substitució de la maquinària de l'aire condicionat i s'han instal•lat noves línies de vida en l'escenari, per a millorar la seguretat dels treballadors i quan fan treballs en altura. Una altra de les millores realitzades en aquest espai cultural és el canvi a il•luminació led, amb la finalitat d'estalviar energia, a més d'altres millores en l'escenari com la reparació d'alguns desperfectes en els telons.

En l'escenari del teatre Els XIII, s'ha procedit a la reparació del sostre per a evitar els danys de la pluja en l'escenari i també s'actuarà en les lluminàries per a un millor funcionament. En l'Escola Municipal de Teatre, s'ha incorporat un fals sostre per a millorar la insonorització de la sala i l'eficiència energètica per a una correcta climatització de l'espai. A l'Escola Municipal de Dansa, s'ha realitzat la reparació d'un dels accessos per a millorar la climatització i aïllament.

D´altra banda la regidora de Cultura, Rosario Royo s´ha reunit amb les companyes teatrals per intentar readaptar i ajornar els esdeveniments que no es puguen realitzar per a dur-los a terme de cara a la recta final d'any.