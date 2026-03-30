El viento obliga a los bomberos a atender más de 300 actuaciones y mantiene para hoy la alerta amarilla

El intenso episodio de viento registrado este domingo en la provincia de Castellón ha provocado más de 300 intervenciones de los bomberos, principalmente por la caída de árboles, desprendimientos de cornisas, daños en tejados y afecciones en diversas instalaciones, pero sin daños personales.

Uno de los puntos más afectados fue Benicasim, donde las rachas alcanzaron los 137 kilómetros por hora, causando daños en infraestructuras como las del San San Festival. Ante la situación, el ayuntamiento ordenó el cierre del cementerio tras la caída de varios árboles, entre ellos un ciprés de grandes dimensiones.

En Castellón de la Plana, las rachas llegaron hasta los 138 kilómetros por hora, lo que obligó a suspender el Salón del Cómic previsto en la plaza Mayor, así como a aplazar procesiones, actividades deportivas y a cerrar el pinar del Grao por seguridad.

Los registros más elevados se alcanzaron en el interior de la provincia, con 143 km/h en Vilar de Canes y 140 km/h en Xert. En l’Alcora, un muro se desplomó sobre un vehículo, mientras que el viento estuvo detrás de tres accidentes de tráfico en Benasal, Alcalá de Xivert y Les Useres, este último tras impactar un coche contra un árbol caído en la calzada.

Además, el aviso naranja activado durante la jornada obligó a los bomberos a intervenir en nueve incendios de vegetación, destacando uno en la parcela posterior a Vila Elisa, en Benicasim, así como otros focos en Castellnovo y Peñíscola. También se registró un incendio forestal en la Sierra de Irta, próximo al litoral, donde el Consorcio Provincial de Bomberos desplegó cuatro dotaciones para su control.

El temporal también afectó al tráfico aéreo. El primer vuelo de la temporada que conectaba Budapest con Castellón tuvo que ser desviado al aeropuerto de Manises debido a la intensidad del viento.

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por fuertes rachas en toda la provincia, especialmente entre las 12 del mediodía y las 23 horas. A primera hora se registran 9 grados, con cielo despejado y viento de menor intensidad.

Según la previsión, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ascenso, especialmente en el interior. No se descartan heladas débiles en zonas interiores. El viento soplará moderado del noroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. Las temperaturas oscilarán entre los 0 grados de mínima en Morella y los 21 grados de máxima en la capital de la Plana.