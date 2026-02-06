El vicerrector de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, optará al Rectorado de la UJI en 2026

El catedrático de Óptica y actual vicerrector de Investigación y Doctorado, Jesús Lancis, ha iniciado el proceso para presentar su candidatura al Rectorado de la Universitat Jaume I de Castellón, cuyas elecciones están previstas para mayo de 2026. Lancis opta a relevar a la actual rectora, Eva Alcón, que finaliza su segundo y último mandato al frente de la institución.

El aspirante ha comenzado una ronda de encuentros con la comunidad universitaria bajo el lema “Construimos futuro”, con el objetivo de recoger aportaciones y consensuar un proyecto compartido. En estas primeras reuniones han participado más de doscientas personas de distintos ámbitos de la universidad, a quienes ha trasladado su visión sobre los principales retos de la UJI en los próximos años.

Entre las líneas clave de su propuesta figuran la adaptación al cambio demográfico, los nuevos modelos de formación, el impacto de la inteligencia artificial, la salud mental, la sostenibilidad y el refuerzo de la investigación, la innovación y la internacionalización. Lancis ha señalado su intención de impulsar un liderazgo participativo y abierto que permita afrontar los desafíos futuros de la universidad pública.