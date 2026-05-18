Verónica Ruiz liderará la propuesta de Compromís en Castelló de cara a las elecciones municipales

La diputada de Compromís en Les Corts Valencianes, Verónica Ruiz, ha anunciado que se pone “a disposición del colectivo” para encabezar el proyecto municipal de la formación en Castelló de la Plana de cara a las próximas elecciones.

Ruiz ha dado este paso en el contexto del balance político realizado por Compromís sobre la situación del Ayuntamiento, y lo ha hecho apelando a la necesidad de impulsar una nueva etapa. “Un otro Castelló no solo es posible, sino necesario”, ha afirmado, defendiendo la construcción de una alternativa “valiente” para la ciudad.

La dirigente de Compromís ha subrayado que su decisión responde a “la responsabilidad y la experiencia” acumulada en la gestión pública, y ha reivindicado un modelo de ciudad centrado en las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, ha defendido que Castelló “necesita un gobierno que trabaje para la gente y defienda los intereses de la ciudad ante cualquier administración”.

Ruiz ha criticado la gestión del actual ejecutivo municipal, al que ha acusado de priorizar la comunicación política frente a la gestión. Según ha señalado, la ciudad “ha perdido oportunidades”, con un deterioro de los servicios públicos y dificultades crecientes en el acceso a la vivienda.

Entre sus propuestas, la diputada ha planteado como prioridades el refuerzo de la sanidad pública, con demandas como un nuevo hospital y la recuperación de servicios sanitarios, además del desbloqueo de proyectos educativos pendientes. También ha defendido medidas en materia de vivienda, como una política “valiente” que incluya actuaciones sobre vivienda vacía.

En el ámbito económico, Ruiz ha apostado por una fiscalidad “justa y transparente” y ha cuestionado el incremento de tasas sin mejoras percibidas en los servicios públicos.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha aprovechado el balance de legislatura para criticar la gestión del gobierno de PP y Vox, al que ha acusado de llevar a cabo una “legislatura perdida”, con “menos servicios y más desigualdades”.

El relevo planteado por Ruiz abre ahora una nueva etapa interna en Compromís en Castelló, a la espera de la decisión del colectivo sobre la candidatura que encabezará el proyecto municipal de cara a los próximos comicios.