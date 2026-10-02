Valderrama pide mantener la prevención pese a la mejora del pronóstico meteorológico

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la población que mantenga las medidas preventivas ante la situación meteorológica, que está previsto que mejore a partir del mediodía con un cambio de las alertas en el litoral de Castellón y en la provincia Valencia.

Valderrama, en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), ha señalado que se mantiene la alerta roja en el litoral de Castellón y naranja en el litoral de Valencia hasta las doce del mediodía, y hay un aviso naranja en el litoral norte y sur de Alicante que está previsto que finalice a las ocho de la tarde.

"Son predicciones. La Agencia Estatal de Meteorología intenta dar los datos más precisos en todo momento, pero puede ser que se alargue a algún momento, igual que tenemos un episodio que puede variar y ser cambiante a lo largo del día" y que se produzca algún episodio de lluvia torrencial en algún punto concreto, ha precisado el conseller.

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que continúen adoptando medidas preventivas y ha informado de que continuará constituido un grupo de seguimiento del riesgo, donde están la Agencia Estatal de Meteorología, las Confederaciones Hidrográficas y las unidades de Protección Civil, las subdelegaciones y de la Generalitat Valenciana.

Según ha indicado, esta noche ha habido lluvias que en algún punto han sido torrenciales, "pero afortunadamente las más intensas se han quedado en el Mediterráneo. No ha impactado en la zona del litoral, fundamentalmente de Valencia y el litoral sur de Castellón".

Lluvias de 160 l/m2 en el Mediterráneo

Ha detallado que se han registrado en el mar Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, "que si hubieran impactado en el litoral habrían habido importantes problemas en el litoral de Valencia, la zona dana y el litoral sur de la provincia de Castellón".

Valderrama ha informado de que ha habido tormentas torrenciales en el litoral e interior norte de Castellón, en poblaciones como Oropesa, Alcalá de Xivert y Torreblanca, así como en Polinyà del Xúquer y en la comarca de la Safor en la provincia de Valencia,

"Lo importante es que hemos tenido pocos incidentes, 77 incidentes en toda la Comunitat Valenciana, relacionadas con estas lluvias y tormentas", ha destacado.

El conseller ha considerado que la "concienciación y la transmisión de información ha funcionado" y ha puesto como ejemplo los datos del tráfico, con una reducción de circulación del 60 % en vehículos pesados y del 80 % en el resto, al tiempo que ha destacado que la gente "ha estado en sus domicilios".