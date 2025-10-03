La Universitat Jaume I llama a una concentración tras condenar el asalto a la Flotilla Global Sumud

La Universitat Jaume I (UJI) ha expresado su condena "rotunda" al asalto sufrido por la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria para la población de Gaza, y ha convocado una concentración silenciosa para el próximo lunes 6 de octubre en el campus universitario.

En un comunicado, la UJI subraya que su rechazo a esta acción está "en coherencia con los valores de paz, cooperación y defensa de los derechos humanos que la definen". Además, reclama el respeto al derecho internacional y la apertura urgente de "corredores seguros que garanticen la llegada de la ayuda humanitaria a la población civil".

La rectora y el Consejo de Dirección han hecho un llamamiento a toda la comunidad universitaria para que participe en la concentración, que tendrá lugar a las 12 horas en la puerta del Rectorado. El objetivo, según la nota oficial, es "manifestar el rechazo al ataque del Estado de Israel contra el corredor humanitario que la Flotilla Global Sumud intenta abrir" y "alzar la voz para que se ponga fin al conflicto, se respete la legalidad internacional y se construya una solución justa y duradera".

Esta iniciativa forma parte de los compromisos sociales e internacionales de la universidad, reflejados en su programa refUJIpau, que promueve la paz y la solidaridad.