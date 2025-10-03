CONCENTRACIÓN

La Universitat Jaume I llama a una concentración tras condenar el asalto a la Flotilla Global Sumud

La universidad reclama el respeto al derecho internacional y la apertura de corredores humanitarios para Gaza en un acto previsto para el lunes 6 de octubre

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Assemblea d'Estudiants per Palestina de la UJI pide a la rectora un proceso de diálogo abierto
La Assemblea d'Estudiants per Palestina de la UJI pide a la rectora un proceso de diálogo abierto | X:@acampadauji

La Universitat Jaume I (UJI) ha expresado su condena "rotunda" al asalto sufrido por la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria para la población de Gaza, y ha convocado una concentración silenciosa para el próximo lunes 6 de octubre en el campus universitario.

En un comunicado, la UJI subraya que su rechazo a esta acción está "en coherencia con los valores de paz, cooperación y defensa de los derechos humanos que la definen". Además, reclama el respeto al derecho internacional y la apertura urgente de "corredores seguros que garanticen la llegada de la ayuda humanitaria a la población civil".

La rectora y el Consejo de Dirección han hecho un llamamiento a toda la comunidad universitaria para que participe en la concentración, que tendrá lugar a las 12 horas en la puerta del Rectorado. El objetivo, según la nota oficial, es "manifestar el rechazo al ataque del Estado de Israel contra el corredor humanitario que la Flotilla Global Sumud intenta abrir" y "alzar la voz para que se ponga fin al conflicto, se respete la legalidad internacional y se construya una solución justa y duradera".

Esta iniciativa forma parte de los compromisos sociales e internacionales de la universidad, reflejados en su programa refUJIpau, que promueve la paz y la solidaridad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer