La Unió destaca que las lluvias en Castellón beneficiarán a los cultivos y permitirán dejar de regar durante un mes

Las lluvias registradas durante los últimos días en la provincia de Castellón tendrán un efecto positivo para el sector agrario. Así lo ha asegurado el portavoz de La Unió Llauradora, Carles Peris, quien considera que las precipitaciones contribuirán a mejorar las condiciones de los cultivos y reducir las necesidades de riego en las explotaciones agrícolas.

"En términos generales, la verdad es que va a ser muy positiva esta agua para la provincia de Castelló", ha afirmado Peris, que ha destacado la importancia de las precipitaciones para el campo castellonense.

El portavoz de la organización agraria ha explicado que las lluvias han sido moderadas durante dos días y que, por tanto, los registros no han sido especialmente elevados. "Estamos hablando de entre 40 y 60 litros y hasta incluso en zonas de registros inferiores", ha señalado.

En las zonas de interior, las precipitaciones han sido menos abundantes, aunque Peris considera que también tendrán efectos favorables. En este sentido, ha destacado que el agua permitirá favorecer la regeneración de los pastos, además de beneficiar a los cultivos de secano. "Para los cultivos de secano también es buena el agua", ha subrayado.

Un mes sin necesidad de regar en las zonas de regadío

Uno de los efectos más inmediatos de las lluvias será la reducción de las necesidades de riego. Según ha explicado Peris, las precipitaciones acumuladas permitirán interrumpir el riego durante varias semanas en las explotaciones de regadío.

"En las zonas de regadío vamos a dejar de regar durante prácticamente un mes", ha indicado el portavoz de La Unió, en referencia al agua acumulada durante estos últimos días.

Las lluvias también llegan en un momento importante para el calendario agrícola, ya que pueden contribuir a mejorar las condiciones del terreno de cara a las próximas campañas de cítricos y olivar.

Peris ha destacado que el agua caída favorecerá el desarrollo de estas producciones, que afrontan próximamente periodos relevantes para el sector agrario de la provincia.

De este modo, las precipitaciones supondrán un beneficio para diferentes tipos de cultivos, tanto en las zonas de secano como en las de regadío, además de contribuir a la regeneración de los pastos en el interior.

Por todo ello, desde La Unió Llauradora hacen una valoración favorable de las lluvias registradas en Castellón. "La verdad es que va a ser muy positiva esta agua para la provincia de Castelló", ha reiterado Carles Peris.