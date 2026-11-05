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La UNED de Castellón y Fundación Diagrama firman un convenio para impulsar prácticas universitarias y proyectos sociales

El acuerdo permitirá al alumnado realizar prácticas profesionales en los recursos de la fundación, además de promover formación especializada para sus trabajadores y nuevas iniciativas conjuntas.

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La UNED de Castellón y Fundación Diagrama firman un convenio para impulsar prácticas universitarias y proyectos sociales
La UNED de Castellón y Fundación Diagrama firman un convenio para impulsar prácticas universitarias y proyectos sociales | UNED

La UNED de Castellón y Fundación Diagrama han firmado un convenio de colaboración para reforzar la formación universitaria y promover nuevos proyectos de impacto social. El acuerdo, suscrito en el marco de Red Nodus, permitirá abrir nuevas vías de cooperación entre ambas entidades, especialmente en materia de prácticas profesionales, formación especializada y extensión universitaria.

El encuentro institucional, celebrado este jueves, ha contado con la participación del director de la UNED de Castellón, Alejandro Ribes Ferrer; el director nacional de Fundación Diagrama, Pablo Mezquita Gurrea; y la directora de la entidad en la Comunidad Valenciana, Rosa Carrión Peguero.

Durante la reunión, los representantes de ambas instituciones han definido las principales líneas de trabajo para desarrollar iniciativas conjuntas y acercar la formación académica a la realidad de la intervención social.

Prácticas universitarias y formación especializada

El convenio contempla tres grandes ámbitos de colaboración. Por un lado, facilitará que el alumnado de la UNED pueda realizar prácticas profesionales en los diferentes recursos y programas de Fundación Diagrama.

Además, se impulsarán acciones de formación especializada dirigidas a los profesionales de la fundación, con el objetivo de reforzar sus competencias y mejorar la atención y la intervención social.

La tercera línea de trabajo se centrará en organizar actividades conjuntas de extensión universitaria, divulgación y compromiso social.

Con esta alianza, ambas entidades buscan estrechar la relación entre el ámbito universitario y el trabajo directo con las personas, ofreciendo al alumnado nuevas oportunidades para adquirir experiencia profesional y favoreciendo el intercambio de conocimientos.

El acuerdo refuerza así la colaboración entre la UNED de Castellón y Fundación Diagrama, con el objetivo de desarrollar proyectos que contribuyan a una sociedad más inclusiva y comprometida con las personas.

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