La UNED de Castellón cierra 2025 con superávit y aprueba su mayor presupuesto histórico, de 716.000 euros

El Centro Asociado de la UNED en Castellón ha cerrado el ejercicio 2025 con superávit y ha aprobado un presupuesto de 716.000 euros, el más alto de su historia, con el que busca consolidar el crecimiento y la transformación iniciada en los últimos años.

Las cuentas aprobadas garantizan, según la institución, la estabilidad financiera del centro, mantienen el equilibrio entre ingresos y gastos y permitirán continuar desarrollando nuevos proyectos académicos, culturales y de innovación.

El director de la UNED de Castellón, Alejandro Ribes Ferrer, ha señalado que este resultado responde a una gestión basada en "la responsabilidad, la planificación y la ilusión por hacer crecer" la institución, y ha destacado el proceso de modernización impulsado en los últimos años.

"Este presupuesto récord es la consecuencia de una forma de gestionar basada en la responsabilidad, la planificación y la ilusión por hacer crecer la UNED de Castellón", ha afirmado Ribes, quien ha añadido que el objetivo es contar con "un centro más fuerte, más dinámico y con mayor capacidad para ofrecer oportunidades a la sociedad".

El director ha subrayado que el cierre con superávit y la aprobación del mayor presupuesto de la historia del centro suponen "el inicio de una nueva etapa" en la que se pretende seguir ampliando servicios y acercando la universidad a la ciudadanía.

La UNED de Castellón considera que la evolución económica del Centro Asociado refleja una institución con mayor capacidad para generar actividad propia y afrontar nuevas inversiones en la mejora de la calidad docente, la innovación y la colaboración con el tejido social e institucional de la provincia.