La UJI lidera un proyecto europeo para crear cítricos más resistentes al cambio climático y las plagas

La Universitat Jaume I de Castelló liderará un consorcio europeo que trabajará en el desarrollo de cítricos capaces de resistir mejor las condiciones extremas provocadas por el cambio climático y el aumento de plagas y enfermedades.

El proyecto, bautizado como CitrusAld, cuenta con una financiación de 3,9 millones de euros dentro del programa europeo EIC Pathfinder Challenges, una convocatoria altamente competitiva en la que solo 30 de las 647 propuestas presentadas han conseguido apoyo.

La investigación estará coordinada por el investigador de la UJI Vicent Arbona Mengual y contará con la participación de un equipo multidisciplinar de la universidad castellonense. El objetivo es generar nuevas líneas de naranjo y mandarino modificadas genéticamente para aumentar su resistencia frente a situaciones de estrés ambiental, como las altas temperaturas, la falta de agua o la proliferación de enfermedades.

El proyecto también busca mejorar el valor nutricional de los cítricos mediante la biofortificación, potenciando compuestos naturales beneficiosos para la salud e incorporando otros elementos de interés, como el resveratrol, asociado a propiedades cardioprotectoras y antioxidantes.

Para lograrlo, los investigadores utilizarán herramientas de inteligencia artificial que permitirán analizar grandes cantidades de datos y localizar genes clave para mejorar las plantas. Además, aplicarán nuevas técnicas genómicas y tecnologías basadas en ARN para modificar la respuesta de los cítricos ante las amenazas ambientales.

El consorcio está formado por 11 socios de España, Italia, Francia, Alemania y Suecia, con la UJI como institución coordinadora. El proyecto arrancará en octubre de 2026 y tendrá una duración prevista de cuatro años.

La iniciativa forma parte del programa del Consejo Europeo de Innovación, que impulsa investigaciones científicas avanzadas con potencial para desarrollar tecnologías capaces de responder a grandes retos futuros.