La UJI impulsa seis proyectos de investigación en sostenibilidad y gestión de riesgos gracias a fondos europeos

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló desarrollará seis proyectos de investigación e innovación en ámbitos como la sostenibilidad ambiental y la detección de riesgos para mejorar la respuesta ante catástrofes, tras obtener financiación en la convocatoria competitiva de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) 2025, en el marco del programa IVACE+ Innovación.

La UJI ha logrado cerca de un millón de euros para estos proyectos a través de tres líneas de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Comunidad Valenciana 2021-2027. Según la rectora Eva Alcón, «los resultados obtenidos demuestran cómo el conocimiento y la innovación que se generan en la universidad se traducen en soluciones a problemas que nos preocupan como sociedad, como la sostenibilidad ambiental o la anticipación frente a situaciones de riesgo».

Cuatro de los proyectos se enmarcan en el programa de Proyectos Estratégicos en Cooperación, con una financiación conjunta de 608.963 euros. Entre ellos destaca SIDENCA, liderado por Pablo Juan Verdoy, que busca crear un sistema inteligente de detección de riesgos y apoyo a la toma de decisiones ante catástrofes. Las otras iniciativas de esta línea se centran en la sostenibilidad ambiental: GREEN-METH, coordinado por Sixto Giménez, convertirá CO₂ en metano renovable; DESHCEM, dirigido por Elena Pitarch, eliminará microcontaminantes del agua mediante sistemas híbridos catalíticos; y AQUA+, de Lucía Reig, transformará residuos del ciclo integral del agua en materiales sostenibles.

En la línea de Valorización y Transferencia de Resultados a Empresas, Gladys Mínguez desarrollará una tecnología verde para la síntesis de nanomateriales mediante ablación láser en fluidos, con un presupuesto de 246.725 euros. Por su parte, dentro del programa de Promoción del Talento, Luis Cabedo lidera un proyecto junto al nuevo agente de innovación Pau Ródenas, que creará un hub de innovación abierta centrado en polímeros sostenibles, con financiación de 126.866 euros.

El vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la UJI, David Cabedo, ha destacado que «los 982.555 euros captados suponen el 11,9% de los recursos obtenidos por las universidades públicas valencianas, una cifra que reafirma nuestro posicionamiento en el ecosistema autonómico de innovación».